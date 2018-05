Japonsko se narozdíl od Západu neobává další robotizace výroby

Japonský ministr financí a místopředseda vlády Taro Aso v rámci panelové diskuse na výročním zasedání Asian Development Bank uvedl, že jeho země se neobává dalšího rozvoje robotizace. Japonci, na rozdíl od Západu, se neobávají, že jim roboti seberou práci , ale považují je spíše za pomocníky.Japonská ekonomika je třetí největší na světě a její pracovní trh je vzhledem k výraznému stárnutí celé populace velmi omezený. V roce 2017 dosáhl poměr obyvatel nad 65 let plných 28% populace, počet osob starších 90 let se zvýšil nad hranici 2 miliónů.Podle Asa, kterému je již 77 let, technologie mohou vytvořit velmi hodnotná pracovní místa , ale mohou také vést k celkovému růstu nerovnosti ve společnosti. Aby se minimalizovaly sociální náklady je třeba neustále zvyšovat lidský potenciál a kapitál ve společnosti. V této souvislosti vyzdvihl programy na podporu vzdělání rodin s nejnižšími a nízkými příjmy.