Rozbřesk: Pomůže guvernér Rusnok stabilizovat korunu?

Dnešní zasedání ČNB pravděpodobně nepřinese další růst úroků, i tak bude ale velice zajímavé. Centrální bankéři dostanou na stůl novou prognózu, která se od té staré v řadě bodů může lišit. Především přinese nižší výhled inflace na tento rok. V únorové prognóze centrální bankéři počítali s inflací na začátku roku v průměru na 2,3 %, zatímco v březnu inflace především kvůli potravinám poklesla až k 1,7 %. Předpokládáme, že inflační prognózu na tento rok centrální banka sníží. Na druhou stranu ale na příští rok může vzhledem k nižší srovnávací základně a vysokým mzdovým tlakům inflační výhled lehce zvednout. Což by ve finále mohlo hovořit i pro o něco rychlejší růst úroků.



Tomu by měl poměrně jednoznačně nahrávat i nový výhled na korunu. Jak jsme předpokládali, ten únorový se ukázal jako příliš optimistický - počítá s korunou na úrovni 24,90 v tomto kvartále a 24,60 na konci roku. Vedle změny výhledu na korunu a dopadu na prognózovanou trajektorii sazeb bude zajímavé sledovat, jak konkrétně bude reflektovat slabší korunu guvernér na tiskové konferenci. Zda se její oslabení bude snažit zlehčovat s poukazem na typickou rozkolísanost měnového kurzu, a nebo zda slabou korunu jednoduše zasadí do příběhu přehřívající se ekonomiky, která bez silnější měny jednoduše potřebuje vyšší sazby. V takovém případě by koruně mohl prokázat službu a přispět k její stabilizaci.



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká měna po svátečním obchodování zpevnila a smazala část ztrát z posledních hubenějších seancí - měnový pár se vrátil do okolí 25,60 EUR/CZK.



Dnes o mnohém rozhodne ČNB (viz úvodník). Pokud guvernér Rusnok bude hovořit o slabé koruně jako o “jasném” pro-inflačním faktoru, může to koruně pomoci a měnový pár by se mohl pokoušet o návrat pod 25,50 EUR/CZK.



Zahraniční forex

Americký dolar po zasedání Fedu stále jako by váhal, zda se pokoušet prorazit metu 1,20 EUR/USD. Změna komentáře Fedu možná není tak jestřábí, jak si někteří hráči na trzích představovali - došlo “pouze” k vypuštění věty, že je zapotřebí sledovat inflaci. To není velký posun. A navíc růst sazeb na příštím zasedání Fedu byl již v očekávání trhů prakticky plně zakomponován. I proto to možná dolar s dalším posunem vpřed nebude mít tak lehké.



Ropa

Bez výraznějších tendencí odchýlit se jedním, či druhým směrem setrvává cena ropy Brent v relativně úzkém pásmu poblíž 73 USD/barel. Nic na tom nezměnila ani včera zveřejněná data o zásobách od EIA, která přitom oznámila nejvyšší nárůst zásob surové ropy (+6,2 mil. barelů) v tomto roce. Když nadto přidáme růst zásob rovněž na straně benzínu (+1,2 mil. barelů) a přímo v Cushingu (+0,4 mil. barelů) měla by tato čísla na první pohled sloužit jako solidní podpora ropným medvědům. To, že se tak nestalo, pouze potvrzuje, kam již několik týdnů směřuje pozornost ropného trhu - nejsou to fundamenty, ale primárně vývoj okolo jaderné smlouvy s Íránem.