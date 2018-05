Mobil může za 10 tisíc nehod. Policisté plánují přísnější kontroly

Policie plánuje přísnější kontroly používání mobilů za volantem. V České republice může podle strážců zákona telefonování nebo posílání zpráv za jízdy za každou čtrnáctou nehodu. Ročně se v České republice stane zhruba 10 tisíc dopravních nehod, za které může telefonování nebo psaní zpráv za jízdy. Podle odborníků mezi skupiny, které neodloží telefon ani při řízení, patří hlavně lidé ve věku mezi 18 a 29 lety. Policie se proto ve spolupráci s ministerstvem dopravy a asociací pojišťoven rozhodla spustit kampaň, která by měla právě mladé lidi od používání mobilů za volantem odradit. Na silnicích by se v následujících měsících měly častěji objevovat hlídky, které se budou zaměřovat hlavně na telefonování. Řidičům za to hrozí pokuta do tisíce korun a odebrání dvou trestných bodů.

Za škody způsobené nepozorností za volantem pojišťovny ročně zaplatí okolo půl miliardy korun. Podle odborníků není vhodnou variantou ani handsfree, i to totiž může šoférovi ubrat na pozornosti. Někteří výrobci mobilů už dokonce začali přidávat do nastavení speciální aplikaci. Ta má fungovat jako režim letadlo. Tedy telefon by při jízdě byl v takovém nastavení, aby řidiče nerozptyloval.