Summary: McDonald's investorům zachutnal. Fúze T-Mobile US a Sprint je ale nepotěšila

USA:



McDonald’s





Franšízový řetězec rychlého občerstvení zaknihoval v uplynulém kvartálu tržby ve výši 5,14 mld. USD , což je sice o 9 % méně než v předešlém roce, pořád však o téměř 200 mil. USD více, než čekal trh. Za poklesem stojí hlavně globální přepracování franšízových dohod. Když se podíváme na tržby samotných restaurací, tak vidíme růst o 8 % yoy., přičemž konsensus směřoval k růstu o 3,7 %. Spolu se zvýšeným zájmem o vysokomaržové produkty (prémiové menu). Tyto faktory se pak přetavily v 20% yoy nárůst čistého zisku na akcii. Jeho konečná výše 1,79 USD předběhla konsensus o 12 centů. Akcie dnes posilují o 5 %. T-Mobile US a Sprint v neděli oznámili, že. Vypořádání proběhne formou equity swap, kdy akcionářům Sprint připadne na jednu akcii 0,1026 akcie T-Mobile , neboli cca 10,5 akcie Sprint. V době oznámení byla hodnota transakce odhadována na 58 mld. USD , přičemž 32 mld. USD z toho tvoří čistý dluh Sprintu. Zbytek tak obnáší vlastní kapitál, cožDobrou zprávou rozhodně je, že, což je člověk, jenž dotáhl T-Mobile US tam, kde je dnes. Největšími akcionáři budou Deutsche Telekom se 42 % a SoftBank s 27 %. Dohromady bude společnost generovat tržby ve výši 73 mld. USD a obsluhovat bude 70 mil. bezdrátových klientů. Výrazně se tak přiblíží AT&T (71 mld. USD a 78 mil. klientů) i jedničce na trhu Verizon (88 mld. USD a 110 mil. klientů). Synergie z transakcí by si měly postupně šáhnout až na. Dokonce ani čistý dluh, jenž se po transakci zdvojnásobí na více než 60 mld. USD , není zas takovým strašákem. Jeho poměr ke kombinovanému (proforma) ukazateli EBITDA bude 2,9x, což je pořádCelá transakce tedy vyznívá dobře a oběma společnostem jednoznačně pomůže k lepšímu postavení v souboji s AT&T a Verizon a i v uzavírání náskoku, který si oba drží v technologiích (zejména 5G).. Další reálný konkurent by totiž pro tyto tři obry prakticky neexistoval. Argumentace pro obhajobu fúze se však dá postavit na úsporách při zavádění 5G sítí a následných nižších cen pro zákazníky. Zároveň se dá říci, že je potřeba nového silného hráče v boji s AT&T , jenž se roztahuje také do zábavného průmyslu (akvizice Time Warner ) a také jako výzvu pro Verizon, jenž je až příliš pohodlně usazen na trůnu. Do třetice je tady fakt, že do hry poskytování mobilního připojení pomalu vstupují i kabelové televize jako například Comcast a v budoucnu by o konkurenci neměla být nouze.a těžko říci, zda fúzi nakonec posvětí. T-Mobile dnes klesají o 5 %, Deutsche Telekom se postupně vrátila k včerejší zavírací ceně.a padá na 5,6 USD za akcii, což je trochu zvláštní, vzhledem k ocenění na 6,6 USD . Diskont pravděpodobně pochází z rizika napojení akcií Sprint na T-Mobile místo okamžitého vyplacení v hotovosti. Každý pokles akcií T-Mobile se navíc kvůli pevné stanovenému výplatnímu poměru