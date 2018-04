Praktický test přechodu na bezhotovostní stát je zatím spíše debaklem

Za posledních 18 měsíců v Indii již podruhé došla hotovost. Podle ekonomů je zejména vinou vlády, že se lidé marně snaží vybrat peníze z bankomatů a že i banky mohou vyplácet jen omezené částky peněz. Vláda zase tvrdí, že vše je důsledkem nečekaně vysoké poptávky po hotovosti a během dnů bude po problému. Podle Hariho Kumara z New York Times ale celá věc ohrožuje premiéra Narendra Modiho.



Předchozí krize související s nedostatkem hotovosti propukla v listopadu roku 2016, když se vláda najednou rozhodla, že země přestane používat hotovost. I současná krize pramení z tohoto kroku, ovšem k němu se přidává rostoucí nedůvěra lidí v bankovní systém, která souvisí s několika finančními skandály. Většina Indů přitom podle NYTimes pracuje na základě neformálních dohod a svou odměnu dostává v hotovosti. Tento segment pracovního trhu již v důsledku snah o eliminaci používání hotovosti čelí poklesu nabídky pracovních příležitostí.

Pokud bude současný nedostatek hotovosti pokračovat, dolehne to nejvíce právě na ty, kteří již nyní kvůli současné politice trpí. Podle některých názorů se to může projevit na podpoře současné vlády. Ta zřejmě učinila chybu, když v roce 2016 předpokládala, že Indové si namísto používání hotovosti rychle zvyknou na digitální platby. Jenže k tomu nedošlo, spíše naopak. Lidé začali hromadit bankovky vyšších nominálních hodnot, ale vláda nabídku hotovosti nezvýšila. Banky tak musely do automatů dávat bankovky hodnot nižších, které ale rychle docházely. K tomu se minulý rok přidaly zmíněné pochyby o stabilitě domácího bankovního systému, což ještě zvýšilo poptávku po hotovosti.





Vláda na podzim minulého roku reagovala na rostoucí tenze slibem finanční podpory bank ve výši odpovídající 32 miliardám dolarů . Navrhuje také, aby lidé s vklady převyšujícími 1 500 dolarů nesli ztráty v případě, že se banka dostane do vážných finančních problémů. Radha Rani, který pracuje jako manažer v Indian Bank, ale tvrdí, že lidé stále hromadí hotovost či investují do realit. Bojí se totiž, že o své peníze přijdou, když je dají do banky. A reálné zkušenosti jejich strach jen živí – například největší banka v zemi State Bank of India svým klientům odmítá vyplácet více než 20 000 rupií. Podle NYTimes může situace eskalovat a pokud se z bank bude snažit vybrat své peníze stále více lidí, vše skončí panikou.Zdroj: The New York Times