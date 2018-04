Souhrn 27.4. - týden končí lehce v plusech, US HDP s nejednoznačným vyzněním, dolar silnější, ropa nejistá, BCPP v záplavě zpráv blízko nulové změny

12.h - Evropa zapomíná na US dluhopisovou hrozbu a mírně roste díky výsledkům, dolar posiluje, ropa v minusu,

BCPP roztříštěná

Hlavní zprávy dne

Pražská burza zakončila 17. týden plný českých firemních výsledků při nevýrazném cenovém vývoji výrazně nadprůměrnou likviditou.Evropské trhy se po celý den držely lehce v plusech. Hlavním motorem se dá být snížení geopolitického rizika na Korejském poloostrově poté, co se lídři obou zemí po 60 letech osobně setkali na krátkém summitu. Pozitivně trhy hodnotí především deklarovanou snahu zajistit celému poloostrovu trvalý a silný mír a zbavit jej jaderných zbraní.Trhy sledovaly také naplno se rozjíždějící výsledkovou sezónu, měnové zasedání ECB a první odhady HDP v USA a některých evropských zemích.US trhy po pozitivním zahájení přecházejí do červených čísel. Vyšší než očekávaný růst HDP spolu s růstem dílčích inflačních ukazatelů z pohledu sazeb nevěští nic dobrého. Situaci zachraňuje propad výdajů amerických spotřebitelů, který by mohl cenový růst přibrzdit a tím působit proti nutnosti výraznějších reakcí centrální banky na rozjetou ekonomiku. Americký dolar celý den posiloval. Koruna euru oscilovala po celý den kolem včerejšího závěru. Ropa dnes ponejvíce mírně pod včerejším závěrem. Lepší než očekávaný růst americké ekonomiky zapůsobil na ceny pozitivně. BCPP dnes vstřebávala množství výsledkových a dividendových zpráv. Akcie Monety v poslední den s burzovním nárokem na vysokou dividendu lehce oslabovaly a na začátku příštího týdne lze počítat s výraznějším ex-dividendovým poklesem. Oznámená divi ČEZu byla v souladu s odhady trhu, stejně tak jako ta schválená v případě O2 Fortuna předposlední den na burze rostla.Zajímavá byla zpráva o možném vytěsnění akcionářů Unipetrolu na úrovni dobrovolného odkupu za 380 Kč dávající určitý poměrně konzervativní prostor pro vytvoření zisku zatím v blíže neurčeném časovém horizontu.