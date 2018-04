Pictet: Ceny ropy zamíří zpět k rovnovážné fundamentální úrovni

Ceny ropy se vyšplhaly na nejvyšší úrovně od roku 2014. Investiční společnost Pictet ve své nové analýze píše, že nyní se u ropy WTI nachází 6 – 9 dolarů nad „dlouhodobou fundamentální rovnovážnou cenou“. Jak si současné pohyby na trhu vysvětlit?



Podle Pictetu hrají rozhodující roli tři skupiny faktorů. První z nich souvisí s geopolitickým vývojem a zejména s novými sankcemi uvalenými Spojenými státy na Rusko a útokem západních vojenských sil na Sýrii. Celkově se zvyšují obavy z další destabilizace Blízkého východu a ohroženy by mohly být i dodávky ropy z Íránu, a to v případě, že neúspěch jednání o jaderných dohodách povede k další vlně sankcí.



Na ropný trh doléhá i celkový sentiment na finančních trzích – poslední růst cen ropy šel ruku v ruce s posílením akciových trhů. V neposlední řadě pak hraje významnou roli disciplína jednotlivých členů OPEC a jejich ochota dodržovat dohodnuté objemy těžby. Ta je podle Pictetu stále vysoká, což se týká i Ruska, a růst cen ropy podporují i problémy s těžbou ve Venezuele.



Pictet tvrdí, že prémie nad rovnovážnou cenou by na ropném trhu mohla ještě nějaký čas přetrvávat, a to zejména v případě, že OPEC a Rusko prodlouží období snížených objemů těžené ropy. Na druhou stranu ale „americká těžba směřuje k navýšení objemů o další 1 milion barelů denně a tudíž by mohla kompenzovat pokles nabídky ze strany OPEC a Ruska“. Na poptávkové straně se podle Pictetu nedá očekávat, že přijde další růstový impuls.



„V tuto chvíli nevidíme nějaké fundamentální faktory, které by vytlačily ceny ropy ještě výše. Poptávka je s nabídkou v relativní rovnováze a my tudíž odhadujeme, že rovnovážné ceny se budou i nadále pohybovat na 63 dolarech za barel u ropy WTI a na 66 dolarech za barel u ropy Brent. Očekáváme, že tržní ceny ropy se k této fundamentální úrovni budou přibližovat ve tří až šestiměsíčním časovém horizontu,“ píše Pictet. Vývoj na trhu s vyznačením některých klíčových událostí shrnuje v následujícím grafu:

Analýza Pictetu obsahuje i následující obrázek, který ukazuje, jak opět roste prudce těžba ve Spojených státech, zatímco v Rusku a Saúdské Arábii stagnuje:

Zdroj: Pictet