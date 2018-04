Čeští mileniálové investují nejčastěji do vzdělání a investičních fondů

Většina české populace ve věku od 18 do 38 let, tzv. mileniálové, se k investování staví pozitivně a téměř 60 % z nich část svých prostředků investuje. Nejčastěji umísťují své finance do vzdělání (38 %), investičních fondů (31 %) a do nemovitostí (23 %). Do budoucna ovšem nejvíce mileniálů zvažuje jako investici nákup nemovitosti (47 %), naopak více než pětina ani v budoucnosti investovat nechce. Vyplývá to z průzkumu reprezentativního vzorku mladé populace od agentury Ipsos pro brokerskou společnost xPartners.

Čeští mileniálové jsou v investicích opatrní a konzervativní. Akcie, kryptoměny a různé alternativní investice jsou v menšině. Naopak, kromě tradičního úspěchu nemovitostí je patrný zájem mladých o investice do osobního rozvoje. Zajímavý je také zájem u téměř pětiny do budoucna o zlato jako investiční komoditu.

Ze 40 % mileniálů, kteří neinvestují, uvedlo 37 % jako důvod nedostatek hotovosti. Více než polovina (54 %) z těch, co neinvestují, pak preferuje držení hotovosti, respektive nechce si vázat své prostředky v investici.

„Z výsledků také vyplynulo, že nejvíce investují mileniálové s vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním. Souvisí to s příjmem, který mají tito lidé vyšší a díky tomu mohou část svých financí dále investovat,“ říká Jan Polák, Account Director firmy Ipsos, který vedl tento výzkum.

Investujete alespoň část svých finančních prostředků? Ano % 59,7 Ne % 40,3 Total Count 315 Z jakého důvodu své finanční prostředky neinvestujete? Nemám hotovost % 37,0 Nechci mít dlouhodobě vázané finanční prostředky % 31,5 Raději držím hotovost % 22,8 jiné, uveďte % 8,7 Total Count 127 Do kterých oblastí investujete své finanční prostředky? Nemovitosti % 22,9 Zlato % 15,4 Akcie % 16,5 Jiné cenné papíry (dluhopisy, ETF....) % 11,2 Investiční fondy % 31,4 Kryptoměny % 16,0 Vzdělání % 38,3 Umění % 6,4 Investiční vína / whisky / jiný alkohol % 2,1 jiné, uveďte % 9,6 Total Count 188 Do které z oblastí byste chtěl v budoucnu investovat? Nemovitosti % 46,7 Zlato % 18,4 Akcie % 17,8 Jiné cenné papíry (dluhopisy, ETF....) % 9,8 Investiční fondy % 17,8 Kryptoměny % 11,4 Vzdělání % 20,3 Umění % 6,0 Investiční vína / whisky / jiný alkohol % 2,9 Neplánuji do budoucna žádné investice % 20,3 jiné, uveďte % 1,6 Total Count 315