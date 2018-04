Premiér Babiš se zúčastnil zahájení Česko-slovenské a Slovensko-české výstavy k výročí vzniku Československa

Předseda vlády Andrej Babiš se ve čtvrtek 26. dubna 2018 zúčastnil slavnostního zahájení Česko-slovenské a Slovensko-české výstavy, které se konalo na Bratislavském hradě.

Otevření výstavy, která vznikla u příležitosti 100. výročí založení samostatného Československa, se zúčastnil také slovenský prezident Andrej Kiska, předseda vlády Slovenské republiky Peter Pellegrini či slovenská ministryně kultury Ľubica Laššáková. Českou republiku zastupoval také ministr kultury Ilja Šmíd a přítomni byli rovněž váleční veteráni Emil Boček, Václav Kuchyňka a Tichomír Mirkovič.

Premiér Andrej Babiš připomněl význam naší společné historie. „Sto let je velmi důležitých, ale co je ještě důležitější, je myslím naše budoucnost. A politici, kteří ovlivňují život našich občanů, hlavně od vzniku samostatných států, mají velkou odpovědnost. My máme velkou odpovědnost v Evropě. A Evropa má samozřejmě svoje specifické problémy. Musíme společně bojovat za bezpečnost našich lidí a musíme bojovat za to, abychom zachovali naše hodnoty a hlavně naši kulturu. To, co vybudovali naši předkové, to je důležité. A já jsem přesvědčen, že jsme na jedné lodi. To chceme společně prosazovat v Evropě,“ uvedl předseda vlády při zahájení výstavy.

Zároveň premiér vyjádřil přání, aby i ve sjednocené Evropě měli Češi a Slováci vlastní vizi. Slovensko považuje za klíčového partnera České republiky v Evropské unii a důležitá jsou podle něj také regionální uskupení, jako je Visegrádská skupina nebo tzv. slavkovský formát.

Cílem výstavy je představit společnou historii Čechů a Slováků od roku 1918, kdy vzniklo Československo, až do roku 1993, tedy vzniku samostatných republik. Výstava je společným projektem Národního muzea a Slovenského národného múzea. V Bratislavě bude výstava k vidění do září, poté se přesune do Prahy, kde si ji návštěvníci prohlédnou od října. Premiér Babiš zároveň pozval slovenského předsedu vlády Pellegriniho na její otevření.

Více informací o výstavě najdete na: http://cesko-slovensko.eu/.