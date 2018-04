General Electric: Návrat krále?

Autor: Bc. Tomáš Heimerle

General Electric Company, neboli zkráceně jen GE, je americká nadnárodní firma se sídlem ve městě Fairfield. Tato firma je jednou z legend amerického průmyslu. Byla spoluzaložena Thomasem Alvou Edisonem v roce 1892. Od stejného roku je i zařazena do amerického indexu Dow Jones.

Od krize v roce 2008, kdy GE ztratila 53 % své hodnoty, se společnosti ještě nevrátila její bývalá sláva a lesk, například tržby v prvním čtvrtletí roku 2008 byly 3,4 miliardy dolarů. V prvním čtvrtletí roku 2018 to bylo „pouhých“ 2,7 miliardy, a to je tento výsledek považován za velký úspěch, protože analytici nedávali této společnosti velké naděje.

Bylo by krásné, kdyby to znamenalo návrat bývalé slávy a lesku tohoto giganta, protože mít takovouto společnost, která je stálicí amerického průmyslu, ve svém portfoliu je snem každého dlouhodobého investora. Ale doporučil bych, aby nám tato firma nejdříve ukázala, zda už je ve formě pro získání své bývalé slávy, do té doby bych ji jen zařadil na watch list.