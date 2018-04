CME (Koupit, 12m = 5,0 USD) - CME předvedla výborné výsledky a plán na snižování zadluženosti (Komentář k výsledkům)

Výsledky: Naše odhady za první kvartál patřily spíše mezi ty konzervativnější. Uvedené výsledky nezahrnují vliv prodávaných slovinských a chorvatských aktiv, která jsou klasifikována jako aktiva držená k prodeji. Tržby vzrostly o 24,6 % na 139,2 mil. USD a struktura tržeb odhalila pozitivní příspěvek všech trhů. Ziskovost CME pokračuje v silném růstovém trendu z minulého roku i v prvním čtvrtletí díky pozitivním makroekonomickým podmínkám, expanzi reklamního trhu a pokračujícímu zvyšování příjmů z poplatků a předplatného. OIBDA se zvýšila o solidních 45,4 % na 30,7 mil. USD. Čistý zisk se po několika letech dostal do kladných čísel za první čtvrtletí, když dosáhl 7,3 mil. USD, a to především díky klesajícím úrokovým nákladům a růstu reklamního trhu.

Hlavní trendy: (1) Tržby nejvíce zvýšil český segment, kde došlo k meziročnímu růstu o 30,6 %, následovaný Bulharskem, kde tržby vzrostly o 27 %. Ostatní trhy, jako Slovensko a Rumunsko, přispěly růstem o 25,2 %, respektive 18 %. (2) Růstu tržeb také pomohl oslabující dolar vůči lokálním měnám. Díky tomu tržby rostly o 24,6 % namísto o 6,8 % při předpokladu konstantních měnových kurzů. (3) Největší podíl na tvorbě OIBDA má Rumunsko, a to 49 %. Na druhém místě je Česká republika, která přispěla 40 %. Velmi pozitivně překvapil vývoj OIBDA v Bulharsku, kde došlo k meziročnímu růstu o 137 % na 3,0 mil. USD z 1,3 mil. USD. (4) Vývoj čistého zisku je pozitivně ovlivněn nižšími úrokovými náklady, které poklesly v prvním kvartálu o téměř 4 mil. USD. I díky tomu se tak čistý zisk dostal do kladných hodnot na 7,3 mil. USD. (5) Společnosti se daří v oblasti snižování dluhu, když výnosy z realizace warrantů ve výši 100,9 mil. USD použije ke splacení části dluhu. Díky snížení zadlužení dojde i k poklesu průměrné úrokové sazby z úvěrů o necelé 2 pb na 4 % od 1. května.

Dopad na předpovědi, cílovou cenu akcie a doporučení: Pokračující posilování ziskovosti a tvorby cash flow jsou dobrými předpoklady pro pokračování plánovaného snižování zadlužení. Výnos z prodeje slovinských a chorvatských aktiv by mohl tento proces ještě více urychlit. V roce 2018 CME předpokládá splacení významné části svého dlouhodobého dluhu, čímž by mělo dojít ke snížení poměru čisté zadluženosti vůči OIBDA na přibližně 3násobek ke konci roku. Díky tomu všemu by se průměrné náklady dluhu měly snížit až na 3,2 %. Prozatím cílovou cenu a doporučení Koupit ponecháváme v platnosti.

Očekávané události

: V 15h CET se uskuteční konferenční hovor ke zveřejněným údajům. Výsledky hospodaření za druhý kvartál 2018 by měly být zveřejněny na konci července.