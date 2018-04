Za benzín a naftu si připlatíme. Cena podle odborníků dál poroste

Za benzín a naftu si připlácíme stále více a ceny pohonných hmot budou podle odborníků stoupat i nadále. Tím hlavním důvodem neustálého zdražování jsou vyšší ceny ropy na světových trzích.

Průměrná cena benzínu se v České republice vyšplhala na 31 korun za litr. Nafta je o korunu levnější. Ceny pohonných hmot rostou zároveň s cenou ropy.

Ta je v současnosti na úrovni 74 dolarů za barel. Ještě před několika měsíci byla cena o 10 dolarů za barel nižší.

"To zdražování ropy je způsobeno tím, že se snižuje přebytek zásob ve světě, dokonce se očekává, že ve druhé polovině tohoto roku by ten přebytek se měl přehoupnout do deficitu ropy na světovém trhu," vysvětlil ekonom Boris Tomčiak.

A to znamená jediné, za benzín a naftu si budeme připlácet ještě víc.

"My si myslíme, že by ceny v květnu pohonných hmot mohly zvýšit o dalších 30 až 50 haléřů na litr," uvedl Tomčiak a doplnil: "Cena pohonných hmot v ČR je momentálně na jednoročním maximu, když by nastalo zdražení o 20 haléřů, tak bychom se dostali až na trojroční maximum, což by byla poměrně už vysoká cena pro motoristy."