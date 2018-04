Bouře na trzích s hliníkem. Mračna nad Rusalem

Po dvou týdnech politických bouří vyvolaných americkými sankcemi vůči Rusalu udeřil na trhu s kovy další hrom. Mnoho obchodníků sázelo na to, že ruský gigant s hliníkem byl jen dny od toho, aby musel zavřít své továrny od Švédska až po Jamajku. V pondělí ráno mu ale americké ministerstvo financí hodilo potenciální záchranné lano s ujištěním, že mu nejde o potopení této společnosti.

„Americká vláda necílí na těžce pracující lidi, kteří jsou na Rusalu a jeho pobočkách závislí,“ řekl ministr financí Steven Mnuchin. Ministerstvo zmírnilo svou pozici třemi způsoby. Zaprvé zvažují zrušení sankcí vůči této společnosti, zadruhé prodloužili dobu, během které mohou firmy dále s Rusalem obchodovat až o 6 měsíců a zatřetí přesně ujasnili, které obchody se smí během této doby realizovat. Akcie Rusalu v Hongkongu vyskočily o rekordních 43 %.

Mohutná reakce odkryla rozsah sankcí na trhu s hliníkem. Rusal, největší dodavatel tohoto kovu po Číně, byl odříznut od mezinárodních trhů, a to se postupně projevilo na celém průmyslu. Obchodníci přestali hliník Rusalu kupovat, lodní společnosti jej odmítly přepravovat a těžaři nemohli dodávat suroviny do svých továren. Hliník na londýnské burze zaznamenal svůj nejhlubší jednodenní propad od roku 2010 a dál v něm pokračoval až do úterý.

Teď by se mohlo něco z toho uvolnit, alespoň na pár měsíců. „Trh to jasně vnímá jako světlo na konci tunelu pro Rusal,“ řekl Oliver Nugent, analytik kovů z ING Groep NV. Není ale jisté, zda pondělní rozhodnutí amerického ministerstva financí automaticky umožní mezinárodním společnostem jejich obchody s Rusalem obnovit. Hlavní těžaři - Rio Tinto a Glencore - již na některé kontrakty uplatnili institut vyšší moci. A mnoho obchodníků, bank a přepravních společností zmrazilo veškeré obchodní styky s Rusalem.

Nyní by mohly některé protistrany s dlouhodobými závazky obchodování s touto ruskou firmou obnovit, a to u kontraktů platných od úterý až do 23. října. „Prodloužení až do října umožní, aby se uskutečnily některé dodavatelské kontrakty,“ řekl Maximilian Hess, hlavní analytik politických rizik AKE International.

Rusal je zásadním článkem globálního dodavatelského řetězce. A ten tak byl uvržen do chaosu. Například irská továrna Rusalu na oxid hlinitý Aughinish kupuje bauxit, který těží Rio Tinto v Guineji a prodává jej tavírnám napříč Evropou. „Ten, kdo se teď musí z této bouře dostat, je trh s oxidem hlinitým,“ řekl Nugent z ING. Přesto, že pondělní rozhodnutí ministerstva Rusalu uleví, zůstanou obchodníci pravděpodobně opatrní. Licence, která společnostem umožňuje v transakcích pokračovat, se vztahuje pouze na již sjednané kontrakty, ale ne na nové. A není jasné, zda společnosti, které již obchody s Rusalem odepsaly, je budou moci obnovit.

USA vložily řešení sankcí do rukou Moskvy s tím, že omezení Rusalu stáhnou, pokud jeho majitel Oleg Děripaska prodá svůj podíl a vzdá se vedení. Není ale jisté, zda to je ruská vláda připravena přijmout. „Pokud vyjde najevo, že sankce nevyřadí továrny z provozu, nezpůsobí, že zaměstnanci nedostanou zaplaceno a že objemy prodejů se udrží, pak vládě Děripaska jako vlastník vyhovuje,“ řekl Andrej Margolin, ekonom Ruské prezidentské akademie národního hospodářství a veřejné správy v Moskvě.

