Long signál na Magna International (MGA)

Prorazí akcie Magna International (MGA) aktuální formaci?

Kanadsko-rakouský dodavatel automobilových součástek Magna zaznamenal mezi lety 2016 až 2018 skoro dvojnásobný nárůst cen u svých akcií. V nedávných týdnech byla akcie v porovnání s celkovou charakteristikou trhu poměrně silná, a nekopírovala tedy pokles akciových indexů.

Vidíme silnou a dobře oceněnou akcii, což je obzvlášť patrné při jejím srovnání s US indexy typu S&P 500 nebo Russell 2000. Dalším důležitým faktorem je to, že zájem investorů se moc nezměnil s horšícími se podmínkami na trhu celkově. To vše zvyšuje pravděpodobnost, že akcii se bude dařit dobře i v následujících týdnech a měsících – cesta k absolutním maximům je tedy otevřená.

Právě nyní je ideální situace, jak naskočit do rozjetého vlaku. V nedávných dnech se potvrdil průraz hladiny $58 a zformovaly se nám nové nákupní signály. Vstup na současných cenách tedy dává smysl a risk směrem dolů je dobře managovatelný.





Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.