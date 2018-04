Středeční obchodní seance 25. 4. 2018

Středa 25. 4. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-1,74 %), S&P500 (-1,34 %) a NASDAQ (-1,70 %).

Evropa: DAX (-0,17 %), CAC40 (+0,10 %), FTSE 100 (+0,36 %).

Čína: Hang Seng (-1,02 %), Shanghai Comp. (-0,39 %), CSI 300 (-0,45 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,28 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

USA: (13:00) – MBA žádosti o hypotéky

------------------------------------------------------------

/CL: (úterý) – Týdenní změna zásob ropy dle API: +1,099 M, oček. -2,000 M, min. -1,047 M

/CL: (16:30) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. -2,043 M, min. -1,071 M

------------------------------------------------------------

Úterní obchodní seance přinesla na akciové trhy vlnu nervozity a hlavní americké indexy odepsaly přes jedno procento. Nejhůře na tom byl technologický index Nasdaq. Propadly hlavně akcie FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix a Google), na které doléhá výsledková sezóna v USA. Na měnovém trhu se zastavil růst dolaru a dnešní den bude EUR/USD spíše vyčkávat na zítřejší zasedání ECB. Korekce má také co do činění právě se silným dolarem a růstem dluhopisových výnosů, které se u desetiletých splatností přehouply poprvé po více než 4 letech přes hranici 3 %. Dnešní seance bude na makro velmi chudá, takže se do hledáčku investorů dostane opět výsledková sezóna v USA a v Evropě.

Výsledková sezóna 1Q 2018 - Facebook (FB), AMD (AMD), AT&T (T), Boeing (BA), Daimler (DAI), Deutsche Boerse (DB1Gn), Ford Motor (F), General Dynamics (GD), Goldcorp (GG), Linde (LING), PayPal Holdings Inc (PYPL), The Goodyear Tire&Rubber (GT), Twitter Inc (TWTR), VALE (VALE), Visa (V), eBay (EBAY)…