Výnos US desítek je nad 3%, poprvé od ledna 2014, dvojky po 10 letech nad 2,5%

Výnos amerických vládních desetiletých dluhopisů se dnes poprvé od ledna 2014 dostal nad hranici 3%. Tato hranice je tradičně vnímána jako výrazný investiční milník, který předznamenává velké rotace v hlavním směřování investic . Rostoucí výnosy sebou nesou pokles cen dluhopisů Výnos tamních dvouletých vládních dluhopisů se dnes dostal poprvé od září 2008 nad 2,5%, což celý efekt ještě více umocňuje.Podle analytiků je v klasickém pojetí hranice 3% u desetiletých dluhopisů brána jako klíčový psychologický předěl od jehož překonání se investoři začnou více přiklánět k investicím do fixně úročených aktiv jež jsou méně rizikové oproti těm akciovým.Únorový posun výnosů nad 2,9% přivodil akciovým trhům nemalé problémy.Podle některých komentářů je signál překonání 3procentní hranice v současných podmínkách a nastavení ekonomiky irelevantní a nemělo by se k němu výrazněji přihlížet. Skutečné přesuny směřování investic by přinesly až ještě vyšší úrovně.