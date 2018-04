Barometr zánovních aut 1Q18 - cena se meziročně drží, nájezd ale znatelně klesá

Nejčastější nájezd nabízených vozů v průměru činí pouze 5 tisíc kilometrů

Trh zánovních ojetých vozů v zemích, kde působí znovuobnovená značka Mototechna, nabídl v meziročním srovnání za první čtvrtletí více vozů s rapidně nižším nájezdem a stejnou cenou jako ve stejném období vloni. V České republice a na Slovensku vévodí mezi zánovními vozy domácí značka Škoda, v Maďarsku a Polsku je to Opel. Vyplynulo to z kontinuálního sledování trhu, které provedla společnost Mototechna, patřící do skupiny AURES Holdings.