S úvěrem ze stavebního spoření pořídíte i nábytek

Prosezený gauč v obývacím pokoji, zastaralý nábytek po vašich rodičích či oprýskaná koupelna? Přemýšlíte nad změnou, ale nevíte si rady? Poradíme vám, jak na efektivní rekonstrukci i pořízení designového vybavení.

Modernizace bydlení může být velmi zábavné a jednoduché období bez vrásek a probdělých nocí. Stačí jen vědět, jak si poradit s finanční stránkou, se kterou neproděláte kalhoty. Pokud nedisponujete dostatkem vlastních úspor, zkuste popřemýšlet o stavebním spoření.

Výhodný úvěr ze stavebního spoření

Stavební spoření představuje ideální variantu pro tvorbu finanční rezervy. Díky němu se na budoucí rekonstrukce připravíte v předstihu a hlavně bez nervů. Pokud vám naspořené finanční prostředky nebudou stačit, můžete využít překlenovací, nebo řádný úvěr. Čerpání finančních prostředků z úvěru ze stavebního spoření je vždy účelové. Nezapomínejte tak, na doložení faktur a rozpočtů, na základě kterých prokážete jejich využití na bytové potřeby, které jsou definovány zákonem o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Podmínky jednotlivých stavebních spořitelen se však mohou lišit. Jak to? Každá z nich si totiž může sestavit vlastní metodiku a seznam bytových potřeb, které však vychází ze zákona. Proto řádně porovnávejte, abyste s vybranou spořitelnou získali finanční prostředky na to, co právě potřebujete.

Výhodou stavební spoření je státní podpora až 2000 korun ročně za řádné finanční úložky. Úroky zaplacené z úvěru lze navíc odečíst z daňového základu, což je další výhodou oproti klasickému spotřebitelskému úvěru. Stavební spoření tak v dnešní kolísavé době představuje ideální způsob financování rekonstrukce.

Výhodné financování volně stojícího nábytku

Plánujete rekonstrukci obývacího pokoje včetně nového vybavení a lámete si hlavu, jak s financováním? Zkuste výhody Půjčky ProBydlení, se kterou můžete až 20 % části úvěru poskytnutého na účel rekonstrukce, modernizace a údržbu nebo na účel novostavba rodinného domu nebo bytu, využít i na volně stojící nábytek a nevestavěné elektrické spotřebiče. „S Půjčkou ProBydlení pořídíte novou sedací soupravu, jídelní i konferenční stoly, židle, šatní skříně, poličky i postele s nočními stolky. Pro usnadnění práce a fungování domácnosti můžete do rozpočtu zahrnout i myčku na nádobí, sušičku, pračku i ledničku,“ doplňuje David Krček z finanční skupiny Wüstenrot. Výše úvěru bez zajištění nemovitostí může činit až jeden milion korun, v případě družstevního bydlení dokonce 1,5 milionu korun. Dobu splácení lze nastavit na 6, 8 14, 18 a 22 let, dle vaší finanční situace. „Výhodou delšího časového období je úměrné snížení výše splátky, které umožňuje lepší plánování rodinného rozpočtu,“ uzavírá Krček.