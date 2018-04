Technická analýza: S jídlem roste chuť. Saúdům už 80 USD za barel nevoní

Napětí na Blízkém východě se pomalu stabilizuje, ale cenám ropy se dolů nechce a naopak WTI roste na svá čtyřletá maxima. Po dlouhé době jsou za růstem fundamentální důvody, když včerejší report o stavu zásob ukázal překvapivý pokles jak surové ropy, tak ropných destilátů. Navíc další stimul přinesla sama Saúdská Arábie. Evidentně s jídlem roste chuť, a tak se Saúdové nechali slyšet, že optimální cena ropy pro ně už není 80 dolarů za barel, ale 100. Pro další růst cen jsou ochotni utáhnout opasek o další dírku navíc a natáhnout stávající období půstu v těžbě ropy. Otázkou zůstává, jestli jsou schopni pro tuto svoji odtučňovací kůru najít dostatečnou podporu u Ruska a Iránu. Speciálně Rusko je po dalším kole sankcí na prodeji ropy ekonomicky závislé, a tak by nemuselo být úplně svolné k dalším škrtům.



USOil: Americká ropa při svém návratu na spodní hranici trendového kanálu narazila na silnou hodnotu dřívější rezistence na úrovni 66 dolarů, která eliminovala další propad. Ba naopak se stala odrazovým můstkem k dosažení dřívějších historických maxim. Dnes se WTI pohybuje blízko čtyřletých maxim a pomalu vyhlíží na další silnou psychologickou hranici 70 dolarů za barel.



Preferovaný scénář: Short pozice. Oscilátor relativní síly RSI se dostal do překoupeného pásma na dostřel hodnoty 80 bodů. Chápu, že tohle mnoha lidem nic neřekne, takže tady je příklad z historie: Když se RSI naposledy dostalo na 80 bodů, následoval potom rychlý sestup zpět do středního pásma. To je vždy následkem propadu cen ropy. Ropa z těchto hodnot klesla naposledy během několika dnů o 7 %, resp. 12 %.

Alternativní scénář: Konsolidace. Snahy a rétorika členů ropného kartelu OPEC může dál držet ceny na vyšších úrovních a bránit jim ve větším propadu. Nicméně fakt, že ropa během krátké doby rychle vyrostla bez větší korekce, může držet ropné býky v nejistotě a vést k nevýraznému pohybu spíše stranou.