Chystá se unikátní podnikatelská konference MILCON ve Zlíně

Motivace Inspirace Leadership CONference neboli MILCON je netradiční koncept konference pro podnikatele, která se uskuteční 12. června ve Zlíně. Pouze tři řečníci vystoupí v místním Kongresovém centru a podělí se o své úspěchy i pády, které provázely jejich cestou k milionovým společnostem. Zbyněk Frolík za LINET Group, Stanislav Martinec za KOMA Modular a Jaroslava Valová za SIKO koupelny.

S nápadem uspořádat takovouto konferenci přišel Jiří Jemelka, jednatel J.I.P. networking s.r.o.

Nabídka konferencí je dnes velmi pestrá. Proč jste se rozhodl nabídnout další?

Nabídka je možná pestrá, ale konferencí o podnikatelích pro podnikatele v Česku zase tolik nenajdeme, pokud vůbec. A budeme-li se bavit o tom, že každému z hostů/řečníků dáme cca. 2,5hod. času, abychom měli všichni, kteří se zúčastníme, možnost danou osobnost poznat více do hloubky – pak se obávám, že nenajdeme žádnou podobnou konferenci. A to byl i důvod, proč jsme přišli s MILCON konferencí. Nešlo mi o to, abychom nabídli 8-12 řečníků za den jak na běžícím páse. Na takových konferencích se vše probírá z mého pohledu velmi povrchně. A navíc tam často hovoří lidé, kteří sice v mnoha případech rozumí svému oboru, ale zrovna tak v mnoha dalších případech jsou to lidé, kteří nic pořádného nedokázali ani nevybudovali. My jsme chtěli přijít pokud možno s podnikatelskými „esy“, kteří vybudovali své firmy od píky a kteří se dostali ideálně nad 1 miliardu obratu.

Měli jste i jiné kritérium pro výběr řečníků, než hranici jedné miliardy?

Ano. Hovoříme o tom i v naší video pozvánce Samozřejmě to nemůžeme posoudit naprosto jednoznačně, ale chtěli jsme vybrat řečníky, kteří navzdory svému enormnímu úspěchu v podnikání tak říkajíc z toho všeho „nezblbli“. Jedna manželka/manžel, jedno auto, žádná extra velká „úchylka“ či extravagance. Prostě normální lidi. Žádné manýry hvězd či excesy. Nikdo z nás nejsme „čistý nepopsaný bílý papír“, nehledali jsme Mirky Dušíny naší doby v podnikání. Hledali a oslovovali jsme ale sympaťáky, kteří v sobě dokáží obdivuhodným způsobem kloubit obyčejné lidství a neobyčejný příběh. Dalším kritériem byl již zmíněný fakt, a to je prokazatelnost toho, že svou firmu vybudovali od nuly a že za nimi nejdou žádné skandály, podezření z trestné činnosti apod. Kritérií bylo určitě mnoho.

Chcete, aby Vaši hosté konference MILCON přišli na to, jak se stát miliardářem?

Není naší ambicí dělat z lidí miliardáře. Je ale naší ambicí inspirovat a motivovat návštěvníky konference k tomu, aby byli ještě lepší podnikatelé. Jsem přesvědčen o tom, že čím více bude dobrých a svému byť lokálnímu okolí užitečných podnikatelů, tím nám všem bude lépe. Nevím, jestli je to nejvhodnější příměr, ale je to jak s politikou. Stejně jako podnikání, ani politika úplně nejlepší pověst nemá. To neznamená, že nejsou dobří politici – lidsky, odborně. A dobrý politik dokáže způsobit mnoho dobra. Stejně tak je to dle mého názoru s dobrým podnikem, může přinášet mnoho dobrého a prospěšného. A je ve finále jedno, jestli má firmu s obratem 10mil.Kč za rok, 100mil.Kč či 1miliarda. Důležité je dle mého, aby takový podnikatel makal a sloužil na 100%, zkrátka dal ze sebe vše, co má a co může. Žít život i podnikání naplno, učit se a růst. Dávat tím pádem víc dobra, být víc prospěšný. A tuhle neskromnou ambici u nás v MILCONu určitě máme.

MILCON má podle Vás „unikátní formát“. V čem je tedy tato konference jediná svého druhu?

MILCON má několik specifik. Jednak jsou to rozhovory místo přednášek. Jednak zajedeme na hlubinu, nebudeme zůstávat na povrchu – protože za 2,5hod. už trošku toho řečníka poznáme. Z konference chceme udělat mimo jiné také zážitek. Proto budou rozhovory s řečníky prokládány fyzicky natočenými záběry z jejich života, z jejich prostředí, v němž se de facto denně pohybují. I tento prvek má zvýšit autentičnost toho, o čem si s nimi budeme povídat. Rádi bychom také nějakým způsobem zapojili do konference odkaz Tomáše Bati, proto bude celý den prostoupen krátkými vystoupeními herce, který Baťu bude ztvárňovat. A v neposlední řadě bude k dispozici i mentor, který má zkušenosti s řízením desítek malých a středních firem napříč ČR i obory, aby nám přiblížil, jak témata, o nichž budou hovořit řečníci, rezonují s realitou a podnikatelskou praxí v malých a středních firmách. A možná to nejdůležitější na závěr. Protože chceme, aby účastníci konference dostali opravdu kvalitu, zážitek a odcházeli s vysokou přidanou hodnotou, nabízíme jedinečnou garanci risk-free. Tzn., že za vstupenky nemusíte platit dopředu. Teprve po skončení konference MILCON zhodnotíte, zda jste či nejste spokojeni, resp. tedy zda za vstupenku zaplatíte či ne. Z naší strany to není žádný vabank. Jednak jsme o kvalitě konference přesvědčeni. A jednak nechceme prodávat „zajíce v pytli“, tzn. nejdříve korektně dodáme službu a teprve pak ať si každý udělá úsudek o tom, zda tomu cena odpovídá.

Jiří Jemelka

Jiří Jemelka je, odborník na řízení firem, prodej a leadership, expert na koučování a formování podnikatelů, manažerů a obchodníků, řečník na odborných konferencích zaměřených na podnikatelské problémy a výzvy. Má neobyčejnou schopnost pracovat na více často velmi komplikovaných projektech, využívá synergii týmové práce, je nepoučitelný v otázce důvěry lidem, neboť je přesvědčen, že pouze s lidmi dokáží firmy nejen přežít, ale především dlouhodobě prosperovat.

Autor rozhovoru, Marek Chvátal, moderátor konference MILCON (www.milcon.cz).