Rozbřesk: MMF se opřel do Donalda Trumpa

Mezinárodní měnový fond kritizuje Spojené státy za plánovanou rozpočtovou injekci. Podle šéfa rozpočtového oddělení MMF Vitora Gaspara není zapotřebí v tuto chvíli podporovat globální ekonomiku novými rozpočtovými impulsy. Doporučení budovat “rezervy na horší časy” se ostatně týká většiny vyspělého světa. Celkový globální dluh podle MMF v roce 2016 dosáhl nových historických maxim a přesáhl 164 bilionu dolarů - 225 % globálního HDP.



Za většinu dluhu jsou zodpovědné vyspělé ekonomiky a přes 60 % tvoří soukromý dluh (necelých 40 % dluh vládní). Na nárůstu globálního dluhu v poslední dekádě se ovšem zdaleka nejvíce podílí rozvíjející se trhy, a to především Čína. Nárůst zadlužení čínských podniků a domácností stál v poslední dekádě skoro za polovinou nárůstu globálního zadlužení. Od roku 2001 se čínské zadlužení zvýšilo z 1,7 bilionu na 25,5 bilionu dolaru a dnes také více jak dvojnásobně přesahuje čínské HDP. I proto stále považujeme čínský státem ovládaný finanční systém za jedno z nejbolavějších míst světové ekonomiky - nejen kvůli úrovni dluhu, ale především kvůli jeho rychlému nárůstu, a tím pádem i vysoké pravděpodobnosti poskytnutí “pochybných” úvěrů.





Proč ale kritika USA? Spojené státy vystupují z řady. Vyspělé ekonomiky jsou přes velký nárůst zadlužení Číny stále zodpovědné za většinu globálního dluhu a dnešní časy jsou ideální pro snižování zadlužení, a tím i zvyšování odolnosti ekonomik pro horší časy. Jak připomíná MMF, v dnešních časech jsou “fiskální multiplikátory” nízké a rozpočtové injekce proto nepřinesou moc užitku a současně rozpočtové úspory ani moc nemusí bolet. Všechny vyspělé ekonomiky to chápou a mají v plánu veřejné deficity i zadlužení v nejbližších letech snižovat… až na USA, kde daňové škrty a nové výdaje mají v následujících pěti letech zvýšit veřejné zadlužení ze 108 na 117 % HDP Na české koruně převládá nezajímavé obchodování bez zásadnějších domácích zpráv. Měnový pár se ale posunul zpět nad 25,30 EUR/CZK a zdá se, že samo o sobě uklidňování situace na globálních trzích (postupný pokles indexu VIX) koruně ke štěstí nestačí. V nejbližších dnech bude vyhlížet, zda před blížícím se zasedáním ČNB nepromluví někdo z centrálních bankéřů v ČNB Britská libra se vůči dolaru podívala nejníže za poslední čtyři dny. Propad, kterému předcházela neuspokojivá data o březnové inflaci , ale dokázala ukočírovat. Meziroční růst spotřebitelských cen byl na ostrovech v březnu nejpomalejší za posledních 12 měsíců, což vyvolalo obavy, že britská centrální banka po očekávaném zvýšení sazeb příští měsíc k podobnému kroku jen tak nepřikročí.Vcelku nudný týden na hlavních trzích pokračuje s tím, že odpoledne může být zajímavý index podnikatelské nálady na východním pobřeží USA od Philly Fedu.Růst cen ropy téměř o 3 % až do blízkosti 74 USD /barel přineslo včerejší obchodování a lehké zisky si zatím Brent připisuje i dnes. Silný růstový impuls přišel ze dvou stran . Za prvé se do popředí opět dostávají tržní fundamenty, respektive stav zásob, které zaznamenaly překvapivý pokles. Dle EIA klesaly jak zásoby surové ropy (-1 mil. barelů), tak benzínu (-2,5 mil. barelů) a destilátů (-0,9 mil. barelů).Druhý impuls pak přišel ze Saúdské Arábie, která v krátkém období opět signalizuje, že by ráda viděla ceny ropy výše. Tentokrát se však choutky šejků nezastavily na 80 USD /barel, ale jdou až k hodnotě 100 USD /barel, kvůli níž budou Saúdové ochotni nadále napínat ropný trh produkčními škrty. Zda k tomuto kroku budou svolí i ostatní členové kartelu - zvláště Írán a přidružené Rusko - zůstává otázkou. Zdá se však, že Saúdové vcelku rychle zapomněli na memento z počátku tohoto desetiletí, kdy právě vysoké ceny ropy pomohly nastartovat břidlicový boom ve Spojených státech, z něhož se ceny ropy stále nevzpamatovaly… Index Dow Jones Industrial Average držela na uzdě společnost IBM . DJ přes všechnu snahu nedokázal odvrátit červenou barvu a končil na 24.748 bodech (-0,2 %). Větší diverzifikace pomohla širšímu S&P 500 k natažení růstové šňůry na 3 po sobě jdoucí dny. S&P 500 se udržel nad hranicí 100denního klouzavého průměru, když zavíral na 2.708 bodech (+0,1 %). Technologický Nasdaq Composite rostl o 2 desetiny procenta na 7.295 bodů.