Z velkého optimisty velkým pesimistou: HSBC změnila prognózu pro korunu

Z hlediska příštího vývoje měn z východního křídla Evropské unie byla banka HSBC Holding jedním z největších optimistů mezi bankovními domy. Teď ale obrátila.

Společnost očekává, že polský zlotý, česká koruna a maďarský forint oslabí v letošním roce k euru o 2,9 % až 4,8 %. Dosud u každé z těchto měn předpokládala zisky. Konkrétně u koruny předpokládá v závěru letošního roku úroveň 26 CZK k euru, původní předpověď byla o 1 Kč nižší. Dnes kolem poledne se koruna obchodovala na 25,28 za euro.

Názorová změna může souviset se úpravou jiného postoje banky, který se týká dluhopisů v místních měnách. Inflační tlaky v regionu polevily a k další normalizaci měnových politik v regionu se už neschyluje tak výrazně. To se odráží v pohledu HSBC na dluh v místních měnách, kde by banka tudíž nyní měla být „lehce býčí“.

„Zatímco normalizace měnové politiky nyní vypadá nepravděpodobně, nevidíme důvod být na těchto měnách konstruktivní,“ uvedli podle Bloombergu analytici Murat Toprak a Dominic Bunning tento týden v poznámce klientům.

A regionální centrální banky? Polská centrální banka minulý týden potvrdila svoje dosavadní vodítko, totiž nechat výpůjční náklady beze změn minimální po dobu dvou let. Polští centrální bankéři se podle náznaků nevzdávají ani myšlenky, že zpomalující inflace by mohla upevnit vyhlídky na případné snížení sazeb. Maďarští představitelé se drží nekonvenčního uvolňování. Úroková sazby by přitom mohla zůstat v blízkosti až do konce příštího roku. Největším jestřábem v regionu je nicméně Česká národní banka. Ta ovšem naznačila, že si v cyklu postupného zpřísňování měnové politiky udělá do konce roku pauzu.

Koruna bude oslabovat také podle předpovědí analytiků, které oslovil Bloomberg. Ti očekávají pro letošní rok oslabení české měny vůči euru o 1 % (medián). Zlotý a forint by podle nic mohly oslabit také, ale ne tak výrazně jako koruna.

Koruna si včera dopoledne otestovala hranici 25,25 EUR/CZK, nicméně v průběhu odpoledne a večera se vrátila zpět k „osvědčené“ úrovni 25,30. České měně se stále nechce posílit tak, jak je spočítané v poslední prognóze ČNB, nicméně je docela pochopitelné, že k tomu jí chybí silnější impulsy, uvádějí v dnešním komentáři ekonom ČSOB Petr Dufek a hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. „K výraznějšímu zisku by koruně mohla pomoct ČNB ostřejším tónem, který ovšem může přijít teprve až třeba po výsledku mezd za první kvartál,“ tvrdí také.



Zdroj: BBG, Patria.cz