Jednání mezi EU a Velkou Británií mají výsledky. Co očekávat dál?

V polovině března byly zveřejněny prozatímní výsledky jednání o budoucím uspořádání vztahů mezi EU a Velkou Británií. V rámci nich došlo k několika shodám. Byly například dohodnuty podmínky, které budou platit mezi EU a Velkou Británií v tzv. přechodném období. To začne příští rok a bude trvat až do roku 2020. V tomto období bude Velká Británie součástí celní unie i jednotného trhu. Přijde ovšem o své zástupce v orgánech Unie a bude muset dodržovat i nadále všechna nynější pravidla EU a mezinárodní dohody. Nutno ovšem říci, že není vůbec jisté, že se přechodné období nemůže prodloužit. Otázek, které bude třeba vyřešit, je stále mnoho a řešení, na kterých se zatím zástupci obou stran dohodly, málo.

Velká Británie šla do jednání s tím, že chce změnit mnoho věcí. Hlavními tématy byla především migrace či míra regulace ze strany EU. Jak ovšem zaznělo z úst představitelů Unie, Britové nemohou očekávat, že budou mít výhody jako Norsko, a přitom splňovat podmínky jako Kanada. V současné době se tak dá říci, že na tahu je Velká Británie, která musí říci, co vlastně chce. Měkký Brexit bude znamenat, že se z ekonomického hlediska příliš nezmění. Británie bude členem Evropského hospodářského prostoru a bude muset i nadále dodržovat většinu pravidel EU. Ohledně omezení regulace či volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu si tak nijak nepomůže. Jedním z hlavních problémů jednání je pak právě volný pohyb osob, kterým podmiňuje EU členství Velké Británie v Evropském hospodářském prostoru. To Britové ovšem odmítají a chtějí mít imigrační politiku více ve svých rukou. Podle všeho je ale zatím v této otázce EU neústupná a dá se očekávat, že svá stanoviska nezmění.

Zatím to ovšem vypadá, že realističtější je stále měkký Brexit. Velká Británie si totiž nemůže dovolit výrazné omezení vzájemného obchodu s EU. Unie si pak nemůže dovolit ustupovat, neboť by to mohlo lákat i ostatní státy ke zvážení referenda. Průzkumy navíc ukazují, že názor Britů se na vystoupení z EU mění a nadpoloviční většina by podle průzkumů v současné době naopak hlasovala proti vystoupení. Navíc to vypadá z uplynulých jednání, že ústupky dělají spíš Britové. Například v již zmíněné otázce migrace přistoupili na dohodu, že v přechodném období bude zachován volný pohyb osob. Navíc cizinci ze zemí EU, kteří již v Británii žijí, budou mít i po Brexitu stejná práva, jako mají nyní.

I přes některá ostrá prohlášení zástupců britské strany se tak dá říci, že Britové zatím ustupují. Nepřistoupení na unijní požadavky by totiž mohlo vést ke zhoršení podmínek pro obchod s EU, které by pak mohly být srovnatelné či dokonce horší, než které má např. Kanada, Jižní Korea či Japonsko. To by pak výrazně snížilo konkurenceschopnost Velké Británie v rámci globální ekonomiky. Tvrdý Brexit by navíc mohl významně poškodit vztahy se Skotskem, kde by mohl být tlak na nové referendum o odtržení se od Spojeného království. Již nyní je patrný nárůst napětí v Severním Irsku, které také může ovlivnit další vývoj jednání. Dá se tak očekávat že tlak ze strany britské veřejnosti i politických elit povede k tomu, že i přes neshody a vleklá vyjednávání dojde spíš k měkkému Brexitu a evropské ekonomiky se tak vystoupení Velké Británie z EU příliš negativně nedotkne.