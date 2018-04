Summary: Bank of America investory nenadchla

Podtón, který s sebou přinášejí výsledky Bank of America, v podstatě kopíruje linii čísel JP Morgan a Citibank. Neboli není to špatné, ale mohlo to být lepší. Tržby poskočily o 3 % yoy na 23,2 mld. USD, což odpovídá i očekáváním trhu. Efficiency ratio, což je podíl provozních nákladů na celkových tržbách, poklesl na 60 % (-3 p.b. yoy). Ve spodní linii výsledovky výrazně pomáhala daňová reforma. Čistý zisk na akcii díky ní meziročně narostl o 50 % na 0,62 USD. Konsensus trhu byl o něco níže, což je však u takto velkých pohybů normální. V následujících řádcích se podíváme na zoubek detailnějším metrikám:



Kapitálové trhy: Výnosy na dluhopisových produktech se po dobrém startu opět stáhly na nižší hladiny, což spolu s nízkou volatilitou a aktivitou klientů neprospělo výnosům z dominantního FICC segmentu. Jeho příjmy poklesly o 13 % yoy na 2,5 mld. USD (ex-DVA). Zato akciové trhy mají za sebou velice neklidné období, což se příznivě podepsalo na příjmech z obchodování s akciemi a deriváty (+40 % yoy na 1,5 mld. USD ex-DVA).

Úvěrová činnost: Výnosová křivka se za uplynulý kvartál posunula výrazně nahoru, avšak její sklon se nijak výrazněji nenavýšil. Úrokové marže proto nadále stagnují, v případě Bank of America na 2,39 % (+0 bps qoq). Situaci neprospívá ani objem poskytnutých úvěrů, jenž meziročně sice nabobtnal o 2 % na 932 mld. USD, nicméně proti předešlému čtvrtletí také stagnuje. Tyto dva faktory se slévají do čistého úrokového výnosu ve výši 11,8 mld. USD (+1 % qoq; +4 % yoy). Náklady na vytvořené rezervy dosáhly 830 mil USD a potěšila lepší kvalita úvěrového portfolia – poměr klasifikovaných úvěrů na celkových úvěrech poklesl o 10 bps yoy na 1,1 %.

Kapitálová pozice: Kapitálová přiměřenost vyjádřená ukazatelem CET1 se vinou rostoucích rizikově vážených aktiv zhoršila o 20 bps qoq na 11,3 %. Nadále se však nachází vysoko nad doporučovanou regulatorní hranicí. Firemní supplementary leverage ratio (poměr vlastního kapitálu k aktivům bez ohledu na rizikovost jednotlivých tříd aktiv) se drží 6,8 %. Návratnost vlastního kapitálu (ROTCE) byla díky daňové reformě katapultována až na 15,3 % (+380 bps yoy).

Jak jsme zmiňovali na začátku, výsledky náš příliš nenadchly. Daňová reforma sice značně pomohla čistému zisku a návratnosti vlastního kapitálu, nicméně to již bylo zahrnuto do ceny akcií. Stagnující úrokové marže, jen zvolna rostoucí objem poskytnutých úvěrů a neuspokojivý FICC segment jsou však pro nás zklamáním.



Akcie Bank of America klesají o 1 %.