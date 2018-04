Nárůst importu stříbra do Indie v roce 2017 přes 50 %

V roce 2017 bylo do Indie dovezeno 5 398 tun stříbra, to představuje 173 552 239 Oz. V roce 2016 činil dovoz 3 546 tun, což je 114 008 295 Oz. Ve srovnání je to nárůst o cca 52 %. Hodnota celkového dovozu v roce 2017 činila cca 2,88 miliard dolarů. Pro porovnání, americká mincovna prodala v roce 2017 cca 18 065 500 Oz stříbrných mincí American Eagle. Vidíme tedy, že indický import byl téměř 10 x větší než prodej americké mincovny.

Podívejme se na následující grafy, kde uvidíme daný vývoj.

Z grafu je patrné, že od roku 2013 došlo k výraznému růstu a následně pak v roce 2016 byl zaznamenán obrovský propad. Ten vyvolal kroky indické vlády, které měly vliv nejen na trh se stříbrem, ale i na trh zlata. Situace se v loňském roce uklidnila a poptávka je opět na výrazném vzestupu, opět nahrává a podporuje stříbro na jeho cestě k výraznému růstu ceny.