ČEZ: Bulharský regulátor bude rozhodovat o odebrání licence, což by mohlo ohrozit prodej aktiv

Podle tisku by zhruba za měsíc měl bulharský regulátor rozhodnout o tom, zda odebere ČEZu licenci na distribuci elektřiny v Bulharsku.

ČEZ podepsal smlouvu o prodeji bulharských distribučních aktiv v únoru. Pokud by došlo k odebrání licence, mohlo by to transakci ohrozit. Bulharský regulátor se ČEZu snažil již v minulosti distribuční licenci odebrat, ale nedošlo k tomu. Z našeho pohledu není pro odebrání licence důvod.