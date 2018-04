Ruští poslanci navrhli zákon o odvetných sankcích vůči USA

Předsedové všech poslaneckých frakcí dolní komory ruského parlamentu, Státní dumy, dnes předložili návrh zákona obsahujícího odvetná ekonomická opatření vůči USA a dalším zemím, které nedávno přijaly nové sankce vůči Rusku. Podle médií obsahuje zákaz importu řady amerického zboží a služeb do Ruska, omezuje ekonomické vztahy a dotkne se i cest některých Američanů do Ruska.



Ruské vedení podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova zatím legislativní počin dumy podrobněji nezkoumalo, nicméně podle jeho slov je pochopitelné, že poslanci chtějí podniknout odvetné kroky. Žádná reakce Moskvy na sankce USA by ovšem každopádně neměla poškodit ruské zájmy, dodal Peskov.





Zákon , bude-li přijat, umožní vládě zavést na doporučení prezidenta Vladimira Putina různá restriktivní opatření vůči americkému zboží a občanům Spojených států, sdělil podle agentury TASS první místopředseda dumy Alexandr Žukov. To se podle něj týká i dalších států, které se k omezujícím opatřením proti Rusku přidaly.Zákaz by se konkrétně mohl dotknout amerického softwaru, technických zařízení, zemědělské produkce a léků, jež mohou být nahrazeny z jiných zdrojů. Počítá se i s možností zastavení spolupráce v jaderné oblasti a v leteckém průmyslu , uvedl další místopředseda dumy Ivan Melnikov.Navrhovaný normativní akt obsahuje i opatření politického rázu, včetně seznamu amerických občanů, kterým bude zakázán vstup do Ruska. Dokonce může být zakázána činnost v Rusku i vysoce kvalifikovaným americkým odborníkům, řekl k předloze předák nacionalistů Vladimir Žirinovskij.Debatu o tomto návrhu zákona by se dolní komora parlamentu měla začít zabývat už příští týden.Spojené státy před týdnem v rámci odvety za údajné vměšování Moskvy do předloňských amerických voleb rozšířily svůj protiruský sankční seznam o 24 Rusů a 14 subjektů. Tento krok postihuje především bohaté ruské podnikatele blízké Kremlu a řadu firem a institucí.