ČEZ: Emise CO2 loni v ČR klesly o 9,4 % r/r

V loňském roce vypustily provozy Skupiny ČEZ historicky nejméně oxidu uhličitého (CO 2 ) od roku 2005, kdy se společnost připojila k evropskému systému obchodování s emisními povolenkami. Za posledních 13 let se podařilo snížit objem emisí CO 2 vypouštěných do ovzduší v České republice ze 33,3 na 25 milionů tun ročně. Díky investicím do nízkoemisních zdrojů se zároveň daří snižovat emisní faktor: zatímco v roce 2005 znamenala výroba jedné megawatthodiny vypuštění 0,56 tuny oxidu uhličitého do ovzduší, dnes je to při výrobě stejného množství elektřiny 0,398 tuny. To je zlepšení o téměř 30 procent. Skupina ČEZ již investovala do snižování emisí CO 2 více než 120 miliard korun a nadále bude v investicích pokračovat.

