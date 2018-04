Odměňování akcionářů začíná. U ČEZu sázíme na opakování loňské dividendy

Sezóna odměňování akcionářů na pražské burze pomalu začíná. Přinášíme vám přehledné shrnutí dosud známých navrhovaných dividend a konkrétních dat tak, jak je jednotlivé blue-chips zatím zveřejnily.



U některých titulů (ČEZ, Unipetrol) navrhovaná dividenda známa zatím není. Některé společnosti (Pegas Nonwovones) navrhují, aby dividenda za rok 2017 vyplacena nebyla.

"U společnosti ČEZ očekáváme dividendu mezi 30-35 Kč, nejvíce sázíme na zopakování loňských 33 Kč. Návrh na výši dividendy by společnost měla oznámit v nejbližších týdnech," říká hlavní analytik Patria Finance Tomáš Sýkora. "V příštím roce pak očekáváme pokles dividendy do pásma 20-25 Kč, když k zhruba 13 miliardám Kč by měl letos klesnout upravený čistý zisk z loňských 19 miliard," podotýká také.

V případě Monety letos dojde k výplatě 8 Kč na akcii. Bude se ale zřejmě jednat o poslední „superdividendu“ minimálně pro několik dalších let, podotýká Sýkora. "V souladu s indikací samotné společnosti totiž počítáme s poklesem dividendy k 5 Kč/akcii v dalších třech letech. Stávající „nadbytečný“ kapitál bude totiž do značné míry zkonzumován účetní změnou (IFRS 9), investicemi do digitalizaci, či očekávaným růstem objemu úvěrů," říká také hlavní analytik Patrie.

"U Komerční banky, která letos hodlá vyplatit 47 Kč na akcii, by v dalších třech letech mohla dividenda naopak pozvolna růst směrem k 50 Kč za akcii, s rizikem mírného poklesu (cca 45 Kč/akcie) v příštím roce," komentuje Sýkora vyhlídky dividendy dalšího bankovního titulu obchodovaného v Praze. "K růstu dividendy v delším horizontu by mělo přispět i mírné zvýšení cílového výplatního poměru z letošních 60 % čistých zisků na 65 % čistých zisků."



U titulu Telefónica O2 ČR analytici Patrie předpokládají, že stávající výše dividendy (21 Kč), podporovaná postupným rozpouštěním části emisního ážia, by měla vydržet i v dalších 2-3 letech, uvedl také Sýkora.

U titulu Stock Spirits je uvedena finální dividenda. Celková dividenda za rok 2017 dosahuje 0,0810 EUR a skládá se z již vyplacené průběžné dividendy ve výši 0,0238 EUR a z této navrhované finální dividendy.





Konkrétní termíny ještě mohou podléhat změnám a doporučujeme je ověřit u Vašeho obchodníka s cennými papíry. Dividendové výnosy jsou vypočítány k zavírací ceně z 9. dubna 2018.

Pro lepší srozumitelnost připojujeme vysvětlení některých pojmů:

Ex-day; Ex-dividend: Den, kdy je cenný papír zbaven určitého práva a začíná být obchodován bez tohoto práva (např. práva na dividendu, úpis nových akcií). V tomto případě tedy den, kdy se cenný papír obchoduje již bez nároku na dividendu.

Rozhodný den (Record date): Den, ke kterému musí mít investor cenný papír ve svém vlastnictví resp. být v emitentem uvedené evidenci jako vlastník, aby mohl mít nárok např. na výplatu dividend či jiných požitků plynoucích z vlastnictví cenného papíru nebo např. na účast na valnou hromadu.