Více než 13 000 subjektů v Česku má dluh na DPH

„Pokud by firmy a podnikatelé, poté co se dostali na seznam nespolehlivých plátců, neměli možnost zrušit svoji registraci DPH a přesunout se tak do kategorie nespolehlivých osob, v ČR bychom evidovali přes 13 000 nespolehlivých plátců DPH, což by znamenalo vysoké přírůstky firem."

„Přesto, že se počet nespolehlivých plátců DPH od začátku letošního roku stále snižuje, ve skutečnosti na našem trhu rychle přibývají firmy a podnikatelé, kteří mají dluh na DPH. To umožňuje institut nespolehlivé osoby, kam se nespolehliví plátci automaticky přesunují, pokud zruší svoji registraci k DPH. Takzvaně nespolehlivých subjektů je v ČR aktuálně přes 13 000,“ vysvětluje analytička Bisnode Petra Štěpánová. Současně dodává: „Mezi nespolehlivými osobami je 17 procent subjektů v likvidaci.“

Nejvíc nespolehlivých plátců DPH je mezi společnostmi s ručením omezeným (8 375, tj. 81,4 procent z celkového počtu nespolehlivých plátců DPH) a živnostníky 1 229 (12 procent). „Na černé listině nespolehlivých plátců jsou aktuálně téměř čtyři procenta společností s ručením omezeným, které jsou plátci DPH,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že z dlouhodobějších statistik také vyplývá, že podíl společností s ručením omezeným mezi nespolehlivými plátci kontinuálně roste, zatímco podíl živnostníků klesá.“

Právní forma 1Q 2018 Podíl

na celku 2017 Podíl

na celku 2016 Podíl

na celku Společnost s ručením omezeným 8 375 81,42 % 8 567 80,70 % 5 722 76,70 % Živnostníci 1 229 11,95 % 1 335 12,60 % 1 173 15,70 %

Zdroj: Bisnode

Nejpočetnější skupinu nespolehlivých plátců DPH tvoří subjekty s tržbami do 10 milionů korun. V průběhu prvního kvartálu se však jejich počet snížil téměř o 800 a jejich podíl na celkovém počtu nespolehlivých plátců klesl o 6procentních bodů na 45,6 procent. Naopak velmi přibývali nespolehliví plátci mezi firmami, které tržby dle klasifikace ČSÚ neuvádí nebo nevykazují. V kategorii tržeb nad jednu miliardu korun se počet firem snížil z 15 na 3.

Nespolehliví plátci DPH podle tržeb

Interval tržeb (v Kč) 1Q 2018 31. 12. 2017 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Neuvádí 3 586 3 082 1 873 1 009 1 – 9 999 999 4 693 5 491 3 925 1 792 10 000 000 – 59 999 999 1 616 1 589 1 196 533 60 000 000 – 99 999 999 195 198 142 87 100 000 000 - 999 999 999 168 193 208 124 Více než 1 000 000 000 3 15 13 9 Neurčeno 25 45 99 0 Celkem 10 286 10 613 7 456 3 554

Zdroj: databáze Bisnode

Za první tři měsíce letošního roku přibývali nespolehliví plátci hlavně v Praze (317), a ještě Jihočeském kraji (2). V ostatní krajích se počet nespolehlivých plátců snížil, nejvíc v Jihomoravském (o 184)

a Královéhradeckém (- 109) a Středočeském (-91) kraji.

Nespolehliví plátci DPH podle krajů

Zdroj: databáze Bisnode