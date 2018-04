Smělý plán lidovců. Chtějí vládu bez ANO, SPD a KSČM.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek naznačil, že existuje také varianta, kdy by vládu mohly sestavit jiné strany, než bylo vítězné hnutí ANO. Bělobrádek tuto možnost přednese ve středu zástupcům dalších pěti sněmovních stran. Vláda by ale potřebovala toleranci vítězného hnutí ANO.

Se smělým plánem přišel předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. "Domníváme se, že jedno z těch řešení je možnost, aby byl pověřen někdo jiný, nejenom ze strany, která zvítězila ve volbách, ale že by mohl být jmenován někdo z opozice. Opoziční strany, které nejsou radikální a extremistické, mají 85 hlasů, tedy více, než má hnutí ANO," řekl na úterní tiskové konferenci novinářům předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Taková vláda by mohla akceptovat některé programové prvky hnutí ANO, s nimiž ostatní sněmovní strany, tedy ODS, Piráti, ČSSD, KDU-ČSL, STAN a TOP 09, nemají problém.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se přitom při vyjednávání podpory pro svou menšinovou vládu snažil o něco podobného - do programového prohlášení zakomponoval programové prvky ostatních stran. K podpoře kabinetu je ale nepřesvědčil.

Lidovci tento nápad přednesou ve středu na jednání se zástupci ostatních stran vyjma ANO, KSČM a SPD. "Navrhneme zástupcům ostatních stran, jestli by byli ochotni zabývat se touto myšlenkou, ať už by to byl kandidát nestranický, nadstranický nebo z okruhu těchto politických stran," řekl Bělobrádek.