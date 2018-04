Čína prý v obchodní roztržce zvažuje devalvaci jüanu

Čína údajně zvažuje, jaký dopad by potencionálně měla postupná depreciace její měny, jüanu. Čínští hodnostáři totiž vyhodnocují své možnosti v obchodní roztržce s prezidentem USA Donaldem Trumpem, který celosvětově rozvířil situaci na finančních trzích.

Vysocí čínští představitelé prý studují analýzu připravenou vládou. První část této analýzy se zaměřuje na dopady využití své měny jako nástroje k vyjednávání s USA. Druhá část pak popisuje, co by se mohlo stát, pokud Čína jüan devalvuje, aby vyvážila omezení obchodu a snížení vývozů.

Samotná analýza ještě neznamená, že hodnostáři devalvaci skutečně provedou – k tomu by potřebovali souhlas hlavních lídrů země. Jüan na paritě s dolarem ale už v pondělí na domácím trhu oslabil, a to o 0,2 % na úroveň 6,3186. „Vypadá to, že Peking ukazuje celou svou škálu politik, které může využít,“ řekl Viraj Patel, stratég z londýnské ING Bank.

Trump Čínu pravidelně bičoval za to, že uměle držela svou měnu nízko. Ale od té doby, co zasedl do svého prezidentského křesla, přidal jüan k dolaru asi o 9 %. V posledních týdnech, navzdory eskalaci obchodního napětí mezi dvěma největšími světovými ekonomikami, zůstala tato měna stabilní. Minulý měsíc se čínská měna vyšplhala na nejsilnější hodnoty od srpna 2015.

Vše má svá pro a proti

Slabší jüan by po uvalení amerických cel sice mohl pomoci prezidentu Si Ťin-pchingovi posílit čínský vývozní průmysl, ale také s sebou nese spoustu rizik. Podpořil by Trumpa, aby završil své hrozby z označení Číny za měnového manipulátora. To by čínským společnostem znesnadnilo splácet svou kopu zahraničního dluhu a podkopalo by to snahy vlády posunout se směrem k tržně orientovanému systému směnného kurzu.

Dále by to vystavilo Čínu riziku vyšší volatility na finančních trzích, a to poté, co úřady v posledních letech tvrdě pracovali na tom, aby se právě vyšší volatilitě vyhnuly. Když Čína v srpnu 2015 nečekaně devalvovala jüan o asi 2 %, rozpoutalo to odliv kapitálu ze země a vlny šoku na globálních trzích.

„Je v jejich zájmu jüan devalvovat? To asi moudré není,“ řekl Kevin Lai, hlavní ekonom pro Asii z Daiwa Capital Markets Hong Kong. „Protože pokud použijí devalvaci jako zbraň, mohlo by to poškodit Čínu více než USA. Měnová stabilita pomohla k vytvoření makro stability. Pokud zmizí, mohlo by to narušit trhy a mohlo by to vypadat zase jako v roce 2015.“

S ohledem na nevýhody se Čína k devalvaci pravděpodobně neuchýlí, alespoň dokud nevyčerpá ostatní vyjednávací nástroje, komentoval Frances Cheung, hlavní makro stratég pro Asii ze singapurské firmy Westpac Banking. Pravděpodobnější scénář je, že se tyto dvě země dohodnou na kompromisu a Čína bude dále pokračovat v liberalizaci svého kapitálového účtu, dodal Čou Chao, ekonom pro asijské rozvíjející se trhy z Commerzbank.

Všemocná ruka trhu

To ale ještě neznamená, že je trhem dané oslabení jüanu mimo hru. Podle průzkumu Bloombergu analytici v průměru odhadují, že tato měna na páru s dolarem klesne do konce roku na 6,38. Čína drží denní fluktuaci jüanu v 2% pásmu vůči referenční sazbě stanovené centrální bankou.

„S ohledem na to, o kolik měna přidala od minulého roku, tu je prostor k brzké korekci jüanu,“ řekl Ken Cheung, měnový stratég u hongkongské Mizuho Bank. „Čína by povolila tržní oslabení jüanu, pokud by nálada kvůli obavám z obchodní války fluktuovala. Je ale nepravděpodobné, že by úřady připravovali další významné jednorázové devalvace.“

Obchodníci, kteří se snaží od prezidenta Si pochytit nějaké náznaky, budou mít brzy možnost ho slyšet. V úterý má na asijském fóru Boao (čínská varianta Davosu) na tropickém ostrovu Chaj-nan pronést řeč.

Analytik Patria Finance Tomáš Vlk k možné devalvaci čínského jüanu dodává:

„Úvahy o tom, že by další kroky v případné obchodní válce USA-Čína mohly být namířeny na měnový kurz, se poslední dobou docela množí. Nabízí se to - oslabení vlastní měny by teoreticky mohlo být nástrojem, jak kompenzovat výpadky v exportu způsobené ochranářskými opatřeními. Praxe je ale daleko složitější.

Čína by devalvací nabourala svou mnohaletou snahu liberalizovat trh a zařadit jüan po bok nejvýznamnějších světových měn. Navíc by slabší měna opět zatopila řadě čínských firem s dolarovými úvěry. Je třeba rovněž zdůraznit, že devalvace by měla plošný dopad, tedy nejen na USA. Čína by proto zbytečně riskovala odvetu například z evropské strany, se kterou chce utužovat obchodní vztahy. V aktuálním sporu se Čína snaží hrát toho, kdo se brání a pouze reaguje na cizí ataky, s čímž ale devalvace nejde úplně dohromady. Proto bych na ni příliš nesázel, je ovšem možné, že centrální banka bude nenápadně brzdit jüan, který má už více než rok tendenci posilovat.“

Zdroj: Bloomberg