Summary: Deutsche Bank mění vedení, Novartis sází na léčbu svalové atrofie

EVROPA:



Deutsche Bank





Ikona německého bankovnictví (a také pokut za hypoteční deriváty) prošla výměnou vedení.. Ten se k novému směřování nijak specifičtěji nevyjádřil, nicméně na základě jeho zkušeností (retailové bankovnictví) můžeme dedukovat, na co se bude banka dále zaměřovat. Sewing je zaměstnancem Deutsche Bank od roku 1989 (nyní mu je 48 let) a i když by někteří možná radši viděli na čele někoho zvenku,(a mnohdy také výrazně levnější). Sewinga rozhodně nečeká lehká práce . Investiční divize ztrácí na tržním podílu, nízké úrokové sazby drží u země úrokové výnosy a návratnost kapitálu je s -1,7 % (rok 2017) pořád daleko za konkurencí. Na druhou stranu,a nedojde-li na další mastné pokuty, Sewing se bude moci soustředit na rozvoj profitabilních divizí a škrtání nákladů. Akcie zprvu reagovaly velice pozitivně, v průběhu dne se však zklidnily a posilují jen o 1 %.Švýcarská farmaceutická společnost známá především léčbou rakoviny,. Transakce má mít hodnotu 8,7 mld. USD , což při přepočtu vychází na 218 USD na akcii. Uvážíme-li, že páteční zavírací byla cca 115 USD , jedná se o vskutku štědrou 80% prémii. AveXis se specializuje na výzkum léčby svalové atrofie a. Zcela zjevně se tedy ze strany Novartis jedná o sázku na úspěch této studie.Z pohledu produktového portfolia zapadá AveXis do segmentu pro léčbu neurologických onemocnění, jenž generuje cca 7 % ročních tržeb Novartis. Náklady na výzkum a vývoj budou mít „mírný negativní dopad“ na provozní zisk v roce 2018 a 2019,. Akvizice bude financována z odprodeje podílu v joint-venture, jenž byl postoupen GlaxoSmithKline za 13 mld. USD Akcie Novartis na zprávy nijak výrazně nereagují, Avexis se momentálně obchoduje za 205 USD