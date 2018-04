MBA titul jako benefit: řešení, jak si udržet i získat nové zaměstnance pro střední management

Zájem o MBA studium celosvětově roste. V době rekordně nízké nezaměstnanosti v Česku je stále častějším zaměstnaneckým benefitem, kterým se firmy snaží udržet současné zaměstnance i získávat nové. Český vzdělávací institut CEMI měl v roce 2017 o téměř pětinu více nastupujících studentů usilujících o titul MBA než v roce 2016. Rostoucí zájem hlásí i v USA. Podle časopisu Forbes University of Maryland – Robert H. Smith School of Business navýšila ve stejném období počet zapsaných studentů o 151 % a Kenan-Flagler Business School při univerzitě v Severní Karolíně vykázala nárůst o 78 %.

Firmy si více váží kvalitních zaměstnanců

Český trh práce v současné době definuje velmi nízká nezaměstnanost, která hraje do karet zaměstnancům. Ti mohou kvůli větší nabídce pracovních míst zvažovat změnu zaměstnavatele a zároveň si také klást více podmínek než v předchozích letech. Podle metodiky Úřadu práce činila únorová nezaměstnanost v Česku pouhých 3,7 %, v Praze jen 2,3 %. „Situace se pro zaměstnavatele v poslední době výrazně mění. Firmy si uvědomují, že si musí předcházet kvalitní zaměstnance, kteří mají v současné době více pracovních možností než v minulosti. Řešením je proto navyšování finančního ohodnocení i zkvalitňování systému benefitů, mezi které stále častěji patří i online MBA studium,“ uvádí Mgr. Štěpán Mika, ředitel vzdělávacího institutu CEMI, který se zaměřuje na MBA a LLM studium, a dodává: „Studium MBA je primárně zaměřené na pracovníky středního a vyššího managementu, kterým výrazným způsobem prostřednictvím kapacit v oboru rozšiřuje teoretické znalosti i potřebné poznatky z praxe. Podle našeho průzkumu 60 % absolventů uvádí, že se jim investice do studia MBA vrátila již do 2 let.“

Rostoucí obliba MBA titulů

Titul MBA se těší oblibě zejména v USA, ale i v Evropě je již často nezbytnou součástí pro postup na vyšší manažerské pozice. Zatímco v roce 2017 web USnews.com hodnotil úroveň 180 online MBA programů, letošní zveřejněný žebříček jich čítá již necelých 270. A to zdaleka nereflektuje všechny existující online MBA programy na světě. Podle Forbesu spočívá obliba online MBA studia zejména v tom, že studenti nemusí kvůli studiu přerušovat současnou práci a ani časté cestování této formě studia nevadí. Stačí mít připojení k internetu a chuť se učit novým věcem.