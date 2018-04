Česko čekají další demonstrace proti Babišovi. PŘEHLED MÍST

Tisíce lidí se plánují v pondělí vpodvečer sejít na náměstích českých měst na protest proti tomu, aby českou vládu řídil trestně stíhaný premiér. Petici proti tomu už podepsalo téměř čtvrt milionu lidí a další budou mít možnost během pondělních demonstrací.



"Pokládáme za nepřijatelné, aby 70 let po komunistickém puči a 29 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, který je vedený jako agent StB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce," napsali organizátoři demonstrací "Máme právo na slušného premiéra a slušnou vládu".

Jejich výzva se setkala s velkým ohlasem. Na facebooku potvrdilo přes 11 tisíc lidí, že se zúčastní demonstrace na pražském Václavském náměstí. Dalších 34 tisíc lidí uvedlo, že se o událost zajímá. Demonstrace jsou naplánovány i v centrech dalších českých měst.

V Brně se protestující sejdou na náměstí Svobody. Účast potvrdily přes 2 tisíce protestujících. Na ostravskou demonstraci na Masarykově náměstí se chystá nejméně 500 lidí. Další stovky se připojí v ostatních českých městech. Z dalších měst pořádají organizátoři společné cesty na demonstrace, nejčastěji do Prahy.

Přehled demonstrací

Praha, Václavské náměstí, 19:00

Brno, náměstí Svobody, 18:00

České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II., 17:00

Dvůr Králové, nám. T.G.M., 18:00

Hradec Králové, Masarykovo náměstí, 18:00

Karlovy Vary, Varšavská, 17:00

Liberec, nám. Dr. E. Beneše, 18:00

Nový Bor, náměstí Míru, 18:00

Olomouc, Horní náměstí, 18:00

Ostrava, Masarykovo náměstí, 18:00

Pardubice, třída Míru, pam. J.Kašpara, 18:00

Písek, u radnice, 19:00

Plzeň, nám. Republiky, 18:00

Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám., 18:00

Tábor, Žižkovo náměstí, 19:00

Teplice, nám. Svobody, 18:00

Turnov, nám. Českého ráje, 18:00

Ústí nad Labem, Mírové náměstí, 18:00

Zlín, nám. Míru, 18:00

Zhruba v 17. hodin začnou na určených místech sbírat další podpisy na petici za odstoupení Andreje Babiše. Na internetové stránce má petice už téměř čtvrt milionu podpisů. Podle autorů petice je v Česku ohrožena demokracie.

V 19. hodin chtějí organizátoři napříč celou republikou pozdvihnout srolované petice coby symbol nenásilného vyjádření odporu.

Obdobně protestovali už v březnu proti jmenování komunisty a bývalého příslušníka pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti Zdeňka Ondráčka do čele komise na kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ondráček nakonec tlaku ustoupil a funkce se vzdal. Akce by měla končit zhruba ve 20 hodin.