Průzkum Reuters: Koruna bude sílit, se zlotým předčí regionální protějšky

Koruna a polský zlotý by měly v příštích 12 měsících posilovat a předčit své středoevropské protějšky. Oporou by měly být zdravé fundamenty a očekávání růstu úrokových sazeb. Česká měna by tak podle aktuálního průzkumu Reuters mezi 31 analytiky během příštího roku měla posílit ve srovnání se středečním závěrem o 2,2 procenta na 24,77 za euro.

Zlotý má podle analytiků zpevnit o 0,8 procenta na 4,17 za euro, zatímco forint, lei a dinár by měly oslabit o 0,5 až 0,7 procenta.

Česká národní banka (ČNB) má nejnižší inflační cíl v regionu a dává najevo, že bude na jeho obranu pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, nebude-li koruna posilovat v souladu s předpoklady.

S výjimkou koruny předpověděli analytici oslovení v průzkumu Reuters pro všechny měny regionu s výjimkou koruny slabší úrovně v ročním horizontu než v průzkumu před měsícem.

Argumentem budiž aktuální údaje o inflaci, které ukazují na zpomalování meziročního růstu cen začátkem roku. To vedlo k posunu směrem k umírněnějším komentářům centrálních bankéřů, případně až k překvapivým rozhodnutím o sazbách v regionu, který se vyznačuje silným ekonomickým růstem.

Srbská centrální banka snížila úrokové sazby a Rumunsko je ponechalo beze změny, zatímco trhy očekávali jejich další zvýšení. Polská centrální banka snížila vlastní prognózy inflace. Její guvernér Adam Glapinski řekl, že zvýšení sazeb nebude potřeba před koncem roku 2020, a výnosy polských 10letých dluhopisů klesly na 17měsíční minima.

Předpověď kurzu zlotého za 12 měsíců se snížila na 313 za euro z 307,5 v průzkumu před měsícem. Zlotý by nicméně mělo stále podpořit přetrvávající očekávání vyšších sazeb a pokles polského dluhu.

Někteří analytici uvedli, že jejich prognózy pro forint se zakládají na předpokladu, že vládní strana Fidész potřetí v řadě zvítězí v parlamentních volbách. Jiné předpovědi však mohou odrážet riziko, že hnutí tento víkend neuspěje podle očekávání a ekonomická politika se stane nepředvídatelnou.

"Trhy to riziko podceňují," řekl Gábor Ambrus, stratég pro rozvíjející se trhy z NatWest Markets v Londýně. Vítězství Fidészu nicméně zůstává nejpravděpodobnějším výsledkem voleb, dodal také.

