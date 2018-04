Spící švédský důl ožívá v honbě za bateriemi do aut

Světový závod ve vývoji baterií pro elektromobily zasahuje až do hlubokých borových lesů středního Švédska, kde spící grafitový důl dostává novou šanci na život. Woxna se nachází asi 260 kilometrů severně od Stockholmu a jeho provoz skončil při poklesu cen v roce 2001. Teď se kanadská společnost Leading Edge Materials Corp. připravuje znovu ho uvést do provozu.

Grafit se v titulkách objevuje méně než ostatní komponenty baterií jako lithium a kobalt, jejichž cena v posledních měsících prudce vzrostla. Přesto tvoří velkou část surovinových nákladů.

Nejnovější těžařské trendy

Tah firmy Leading Edge je součástí širšího trendu těžařských společností posledních let. Jak se výrobci aut předhání ve vývoji elektromobilů, snaží se těžaři ukořistit evropské povolenky. Finsko, Portugalsko a Británie přilákaly už spoustu prospektorů. Kromě grafitu zkoumá firma z Vancouveru i zásoby lithia poblíž Woxny a plánuje vrhnout se i na kobalt v sousedním Finsku.

Firma chce výrobcům baterií nabídnout široké portfolio. Testuje očištěnou formu grafitu z Woxny s cílem vyrobit ho do konce roku 2020 tolik, aby jej mohla prodávat výrobcům baterií jako NorthVolt, který založil bývalý vedoucí pracovník z Tesly a který plánuje ve Švédsku vyrábět ve velkém. Těžař také jednal s automobilkami, včetně BMW.

„Náš grafit jsme testovali v laboratořích,“ řekl Blair Way, výkonný ředitel Leading Edge. „Teď musíme vyrobit dost na to, aby si ho lidé mohli odnést velký pytel a použili ho k vlastní výrobě elektrických článků.“

(R)evoluce automobilového průmyslu

Nepřetržitý posun k elektromobilům by byl největší revolucí v automobilovém průmyslu od objevu spalovacího motoru. Očekává se, že počet bateriově napájených vozů vzroste z dnešních asi 3 milionů na 530 milionů do roku 2040. Ceny klíčových surovin pro baterie vzrostly. Ceny kobaltu se za posledních 18 měsíců ztrojnásobily a lithium vzrostlo asi o třetinu.

Grafit, který se široce využívá v ocelářském průmyslu k izolaci pecí a historicky na výrobu tužek, se od nich ale liší. Není to kov a může se vyrábět i synteticky. Podle výkonného ředitele Leading Edge obsahuje sada baterií za 20 000 dolarů pro Teslu grafit, zejména ten syntetický, v hodnotě asi 1 200 dolarů. I když výrobce aut z Palo Alto nezveřejňuje cenu jednotlivých složek, jejichž ceny se mění, je pravděpodobné, že jeho baterie potřebují lithium za asi 1 300 dolarů a kobalt za asi 800 dolarů.

Nahrazením části syntetického grafitu jeho přírodní očištěnou formou by mohlo podle Waye snížit cenu až o 40 %. Navíc chce propagovat grafit jako udržitelnou komponentu, a to díky využití obnovitelné energie během procesu čištění.

Politika EU

Vedoucí pracovníci evropského průmyslu a politici EU řekli, že tlačí na lokální vývoj baterií, aby tak oslabili dominantní postavení Číny, u které se čeká, že v příštím desetiletí bude ovládat dodavatelské řetězce. Skupina Rio Tinto se zaměřila na Projekt Jadar, v rámci něhož chce do roku 2023 začít těžit lithium nedaleko města Loznica v Mačvanském okruhu v západním Srbsku. Švédský těžař Boliden zvažuje předělat své doly ve finském Kylylahti a zaměřit se na kobalt místo mědi, zinku a zlata.

Zajištění surovin je podle místopředsedy Evropské komise pro energetickou unii Maroše Šefčoviče klíčovou snahou Evropské unie, i když se tyto suroviny v regionu hojně nevyskytují. EU podporuje recyklaci a využití substitutů na snížení závislosti na zdrojích třetích zemí, řekl Šefčovič.

Finsko má jedny z největších evropských zásob kobaltu a navíc rafinuje skoro 15 % celosvětové produkce kobaltu. „Máme několik známých ložisek a je zde zajisté i potenciál nalezení nových rud,“ řekl Pekka Nurmi, ředitel vědy a inovací v Centru geologického výzkumu Finska. „O bateriové kovy z Finska je velký zájem.“

Plány těžařů jsou součástí návrhu pro budoucí produkci evropských baterií, který je stále ještě v počáteční fázi. Německý výrobce chemikálií BASF plánuje továrnu na baterie za 400 milionů eur, jihokorejská LG sdělila, že letos otevře v Polsku největší evropskou továrnu na výrobu li-on baterií a na cestě jsou start-upy jako německý TerraE a NorthVolt.

„Pokud se předpovědi nemýlí, pak do roku 2020 budeme schopni dodat zákazníkům rozumné množství,“ řekl Way. Musíme být opatrní, kdyby zájem zákazníků opadl, dodal. „Poslední věc, kterou bych chtěl, je vyrábět a nemít zákazníky, kterým to prodat.“

Zdroj: Bloomberg