USA chce uvalit cla na 1300 čínských výrobků, Čína reaguje 25% cly na dalších 106 amerických produktů

Čína uvalí dodatečná 25procentní cla na 106 druhů zboží ze Spojených států včetně sojových bobů, automobilů, chemikálií, některých typů letadel a obilovin, mimo jiných zemědělských produktů, uvedlo ve středu čínské ministerstvo financí. Hodnota produktů, které nově podléhají clům, v roce 2017 dosahovala 50 miliard dolarů. Dodatečná cla budou uvalena také na whisky, doutníky a tabák, některého typu hovězího, maziva a propanové a jiné plastové produkty, uvedlo ministerstvo financí ve zprávě. Čínské ministerstvo obchodu pak uvedlo, že krok Spojených států napadne u Světové obchodní organizace (WTO). Americké opatření je podle Bílého domu reakcí na údajné čínské krádeže amerického duševního vlastnictví.



Seznam čínských výrobků, který byl zveřejněn v úterý, je podle agentury Bloomberg zaměřený na technologicky špičkové výrobky. Figurují v něm například motocykly, televize, polovodiče, lithiové baterie, informační technologie, výrobky leteckého a zdravotnického průmyslu. Cla se týkají čínského zboží v hodnotě téměř 50 miliard dolarů (kolem jednoho bilionu Kč).



Peking americká cla "důrazně odsuzuje a neústupně odmítá". "Takový jednostranný a protekcionistický krok vážně porušuje základní principy a hodnoty WTO," uvedla dnes čínská ambasáda ve Washingtonu. Podle čínské strany americké opatření neslouží ani jedné ze zúčastněných zemí, "a tím méně globální ekonomice".





"Čínská strana využije mechanismu pro urovnávání sporů WTO a v souladu s čínskými zákony podnikne odpovídající protiopatření stejného rozsahu a intenzity namířené proti americkým výrobkům," informovalo čínské zastoupení v USA. Čínský seznam by mohl obsahovat dopravní letadla Boeing či sójové boby, napsala agentura AP s odvoláním na ekonomy a obchodníky.Spojené státy seznam zveřejnily poté, co Čína v úterý zavedla cla ve výši až 25 procent na 128 amerických výrobků v ceně tři miliardy dolarů (zhruba 62 miliard Kč ). Peking jimi reagoval na uvalení cel na dovoz oceli a hliníku do USA, které v březnu nařídil prezident Donald Trump.Roztržka mezi Pekingem a Washingtonem ilustruje rozpor mezi Trumpovým slibem vyrovnat obchodní deficit s Čínou a rozvojovou strategií čínské komunistické strany . Ta podle agentury AP i vyšetřování Bílého domu podmiňuje působnost na čínském trhu tím, že američtí investoři musí poskytovat důležité technologie čínským podnikům.Peking loňský obchodní přebytek se Spojenými státy vyčíslil na 275,8 miliardy dolarů (5,7 bilionu Kč ), zatímco Washington uvádí hodnotu obchodního deficitu vyšší - rekordních 375,2 miliardy dolarů (7,74 bilionu Kč ).Desítky obchodních svazů zastupujících přední americké podniky minulý týden vyzvaly Trumpa, aby cla na dovoz z Číny neuvaloval. Varovaly před jejich negativními dopady na ekonomiku Spojených států i na americké spotřebitele.