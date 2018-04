Těžba břidlicové ropy v USA podražuje, breakeven cena poprvé v historii vrostla

Podle posledního Energy Survey z dílny Federální rezervní banky Dallas (data za 1Q 2018) breakeven ceny těžby ropy ve Spojených státech poprvé v historii tohoto průzkumu vzrostly, a to mezičtvrtletně o 2 dolary na 52 USD za barel.

Breakeven ceny břidlicové těžby během posledních let poměrně rapidně klesaly díky zavádění nových technologií a postupů (jednalo se zejména o rozmach horizontálních vrtů, které dosahují podstatně vyšší výtěžnosti, než vrty vertikální), což břidlicovým těžařům umožnilo přežít velký propad cen ropy v letech 2014-16 a co taktéž představuje hlavní “kotvu”, která zabraňuje ceně ropy vystoupat k hladině okolo 100$ za barel. V posledních dvou letech pokles výrazně zpomalil s tím, jak proces adopce nových postupů v břidlicové těžbě vstoupil do fáze nasycení.