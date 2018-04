Obchodní válka mezi USA a Čínou eskaluje, když americká administrativa včera uvalila 25% cla na převážně high-tech výrobky. Trhy nyní budou sledovat, jakou Čína připraví odvetu, což může úrokové sazby tlačit níže s potencionálně negativními důsledky pro dolar Dnes by eurodolar mohla potrápit březnová inflace v eurozóně. Ta by mohla s ohledem na již publikovaná inflační data za čtyři velké země měnové unie skončit trochu výše, než s čím se počítalo (1,5 % vs. 1,4 % meziročně), což může trh vyhodnotit jako lehce jestřábí signál pro ECB a tedy i pro euro Na březnovou inflaci se zaměří nejenom eurodolar, ale i pár EUR/PLN neboť v Polsku budou rovněž zveřejněna inflační data, přičemž se očekává, že (meziroční) růst cen by měl po únorovém nečekaném propadu zrychlit.