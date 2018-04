Pražská burza letos exceluje ve srovnání se světovými trhy

„Pražská burza je zatím letos jedním z nejlépe performujících akciových trhů na světě. A oprávněně. Česká burza se vyhnula v posledních letech mnoha světovým trendům, které na globální akciové trhy působily řadu let pozitivně, ale nyní se otáčejí a tlačí naopak akcie ve světě směrem dolů,“ říká makléř BH Securities Martin Vlček.

„Silným trendem posledních let bylo pasivní investování do celých burzovních indexů pomocí burzovně obchodovaných fondů ETF. To zvedalo ceny akcií v těchto fondech bez ohledu na hodnoty firem. Dalším vlivem bylo nakupování dluhopisů a akcií centrálními bankami. To postupně polevuje,“ doplňuje makléř BH Securities Martin Vlček.

„Vysoký dividendový výnos většiny českých titulů zvyšuje jejich atraktivitu a zároveň tlumí možné poklesy a turbulence ceny. Dalším důvodem dobrého výkonu české burzy je také fakt, že sektorové složení českého indexu je odlišné od světových trhů. U nás je většina akcií z oboru financí, energetiky a telekomunikací. Telekomunikace a energetika jsou spíše defenzivní sektory. Padající ceny elektřiny potrápily ČEZ, nízké úrokové sazby pro změnu nesvědčily finančním titulům. Nyní se situace začala obracet jak na elektřině a ropě, tak na úrokových sazbách, dodává makléř BH Securities Martin Vlček

České akcie jsou navíc spíše nerůstové, hodnotového typu. Hodnotové investování se pravděpodobně po mnoha letech preferování růstových titulů dostává znovu na výsluní. Negativem českého trhu je problematická likvidita na některých titulech a riziko stažení některých akcií z hlavního burzovního parketu. V posledních dnech oznámila stažení akcií například Fortuna



Martin Vlček

Hlavní makléř na vlastní knihu​​

BH Securities a.s.