Pracujte s PDF jako profesionálové!

Práce s PDF soubory je na každodenním pořádku. A to jak ve velkých firmách, tak u právníků, škol, městských úřadů i menších živnostníků. Průzkum přední světové analytické společnosti IDC prokázal, že v USA je 65 % organizací, které stále do značné míry závisí na používání papíru, tj. tištěných dokumentů. Z toho je jasné, že je nutné vyvinout zvýšené úsilí při převodu informací do elektronických formátů pro další použití. Na pomoc spěchá program, který má na trhu pevnou pozici #1 softwaru pro práci s PDF a OCR..

FineReader 14 přináší novou definici způsobu práce s dokumenty v kancelářích!

1) Vysoce přesné převody dokumentů PDF a skenů do formátů pro další zpracování

Program neustále dosahuje výjimečných výsledků při převodech skenů a dokumentů PDF do digitálních formátů. A to s možností jednoduše dokumenty upravovat a vyhledávat. PDF rychle převede např. Word, Excel?, PowerPoint? či PDF. Navíc verze 14 zachovává všechny známé původní funkce aplikace FineReader, např. rozšířené funkce OCR a automatické převody. Procesy digitalizace jsou rychlé a velice snadné. Bez ohledu na to, zda jde o přípravu tištěných dokumentů k archivaci, nebo vytváření digitální kopie skenu dokumentu.

Podívejte se na video a přesvědčte se, že převod je skutečně rychlý:

2) Úpravy PDF a spolupráce

Aplikace FineReader 14 funguje jako komplexní řešení pro práci s dokumenty PDF a se skeny. To umožňují vestavěné pokročilé nástroje, navržené speciálně pro úpravy a spolupráci se skeny. Značným způsobem se tak usnadní správa stránek, úpravy obsahu, kontroly, práce s komentáři, vyhledávání, vyplňování formulářů i podepisování. Nezbytná je také speciální ochrana souborů.

I k tomuto úkonu je pěkně zpracované video:

3) Porovnávání dokumentů v různých formátech

Porovnávání dokumentů - je zcela nová funkce. Odhaluje a zvýrazňuje veškeré důležité změny v textu dvou verzí stejného dokumentu bez ohledu na to, zda jsou ve formátu PDF, aplikace Word, JPG nebo jiném ? dokáže kupříkladu porovnat sken s digitálním originálem.

Video představuje tuto skvělou novou funkci:

4) Hluboká integrace OCR do nástrojů PDF

FineReader 14 představuje ideální produkt pro kohokoli, kdo denně pracuje se skeny a soubory PDF vytvořenými z tištěných dokumentů, protože dokáže automaticky použít technologii OCR při práci s PDF, kdykoli je to potřeba.

5) Více než 190 jazyků OCR

Nová verze podporuje rozpoznávání textu ve více než 190 jazycích včetně některých obtížně digitalizovatelných jazyků jako hebrejština, arabština, korejština, čínština a japonština. Je také vybavena podporou jednoduchých matematických vzorců a fonetických přepisů do angličtiny.

Jste připraveni vyzkoušet ABBYY FineReader 14? Klikněte zde pro stažení zkušební verze a prohlédněte si všechny nové funkce a možnosti.