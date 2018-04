Chystá se unikátní podnikatelská konference MILCON v baťovském Zlíně

Motivace Inspirace Leadership CONference neboli MILCON je netradiční koncept konference pro podnikatele, která se uskuteční 12. června ve Zlíně. Pouze 3 řečníci vystoupí v místním Kongresovém centru a podělí se o své úspěchy i pády, které provázely jejich cestou k milionovým společnostem. Zbyněk Frolík za LINET Group, Stanislav Martinec za KOMA Modular a Jaroslava Valová za SIKO koupelny.

Konference někdy mohou být opravdu vyčerpávající – střídá se jeden řečník za druhým, musíte přebíhat mezi sály a mezitím vystát řadu na kafe. MILCON nabízí originální jednodenní formát se třemi řečníky, jimž bude věnováno dostatečné množství času na to, aby vám stihli představit sebe, svoji firmu a také říct to, jak spojit náročný podnikatelský život s tím osobním. Nepropásněte tuto jedinečnou příležitost a do diáře si zapište datum konání: 12. června 2018 od 9 hodin v Kongresovém centru Zlín, ve městě vzoru mnoha současných podnikatelů, Tomáše Bati.

Hlavními pilíři konference jsou motivace, inspirace a leadership. Přední čeští podnikatelé, kteří vybudovali své podniky od nuly vám poví, jak díky své píli a vytrvalosti dokázali vypracovat své firmy na světovou úroveň. O vytrvalosti bude mluvit Zbyněk Frolík, zakladatel světově proslulé firmy LINET. Věděli jste, že se tento mezinárodní obr zrodil ve starém kravíně? Dále se vám představí Stanislav Martinec, majitel jednoho z nejznámějších světových podniků zabývajících se modulovými stavbami - KOMA Modular. V neposlední řadě se dozvíte také to, jak doslova z obýváku vybudovat největší síť prodejen s koupelnami. O to se podělí zakladatelka firmy SIKO, Jaroslava Valová.

Konference MILCON nabízí ambiciózní model prodeje vstupenek. Máte možnost zaregistrovat se zcela ZDARMA a zaplatit až po skončení akce – a to pouze v případě, že s jejím průběhem budete spokojeni. Jak je vidět, organizátoři konferenci opravdu věří.

Konference nebude probíhat klasicky s pomocí prezentací, ale jako výstupy složené z moderovaných rozhovorů a dokumentů o různých oblastech života podnikatelů. Rozhovor budete moci svými otázkami ovlivnit i vy, návštěvníci. „Cílem je, skrze sdílení zkušeností úspěšných podnikatelů a lídrů, podpořit ostatní podnikatele ve vzdělávání, hledání informací, účinné povzbuzení a nasměrování k efektivitě a produktivitě.“, říká o konferenci Marek Chvátal - moderátor, který má bohaté zkušenosti v oblasti rozhovorů s podnikateli. Celý průběh doplní vstupy divadelního herce Gustava Řezníčka v roli legendární podnikatelské osobnosti Tomáše Bati.

Po skončení konference budete mít možnost s vystupujícími podnikateli povečeřet v luxusní restauraci přímo v Kongresovém centru. Majitelé VIP vstupenky budou mít příležitost s řečníky volně komunikovat v exkluzivním prezidentském salónku v průběhu celé konference.

Pro detailnější popis akce a bližší představení řečníků navštivte webové stránky http://www.milcon.cz.