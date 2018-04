Trh s firemními dluhopisy na cestě z pravěku?

Na trzích s akcemi jsou elektronické obchody už skoro všeplatnou normou. Oproti tomu obrovitý trh s firemním dluhem je trochu jako Šípková Růženka. Většina obchodů tu pořád probíhá telefonicky nebo skrze posílání zpráv. Věci se ale mění. Banky experimentují, jak svoje obchodování s firemními dluhopisy více provázat se světem jedniček a nul.

Nejnověji se k nim připojila švýcarská bankovní jednička UBS. Testuje počítačový program, který bude oceňovat a obchodovat s některými dotazy, které přistanou v oddělení bondů.

„Dokážeme naučit počítače, aby zpracovaly tisíce datových informací, takže jejich ocenění může být čas od času přesnější, než když ho udělá člověk. Tradeři na desku tak budou mít volné ruce k tomu, aby mohli diskutovat šířeji na dané téma,“ říká Gary Rapp, šéf obchodování s investičními papíry v UBS.

Teď je to tak, že obchodníci tráví čas tím, že se snaží najít tu nejlepší cenu na veškeré dotazy, které k nim přicházejí. Algoritmus by k ní ale mohl dojít lépe s využitím několika vstupních proměnných, jako jsou benchmarky nebo kompletní výběr bondů, vysvětluje Rapp.

V rámci testování (cíleného na americké obchodování) se má v UBS nicméně začít hlavně s příkazy na výrazně nižších objemech investičně hodnocených daných papírů, než jaké se na daném papíru běžně obchodují (odd lots).

Trh s firemními bondy má hodnotu zhruba 8 bilionů dolarů. Technologie pro elektronické obchodování uzrály do bodu, ve kterém tři čtvrtiny investorů do dluhu říkají, že snadno mohou nakupovat nebo prodávat příkazy až do výše 5 milionů dolarů. V roce 2016 to byla jenom jednat třetina, ukazuje také průzkum Greenwich Associates.

S vlastními algoritmy experimentuje také americká banka Goldman Sachs. Její program umožňuje obchodovat s americkými firemními bondy, aniž by investoři museli jednat s někým z banky.

Automatizace a pronikání robotů do finančnictví pochopitelně vyvolávají otázky, zda obchodníci nepřijdou o místo. Rapp z UBS ale tvrdí, že problémy se zobchodováním větších příkazů na bondy jsou také důvodem, kvůli kterému lidé v tradingu nutně nevymřou. „U velkých blokových obchodů je pořád nutná důvěra,“ podotýká podle Bloombergu. A právě zde může obchodník se zázemím v podobě silných vztahů hrát velký význam.

Zdroje: BBG