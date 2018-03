Dividendová „rocková hvězda“

Akcie skupiny FAANG dostávají v posledních dnech zabrat. Kdo by to byl řekl, že katalyzátorem pro takový vývoj nakonec budou pochyby o tom, nakolik bezpečný (a nakonec i smysluplný) je paralelní život na sociálních sítích. Nás ale nyní osud technologických gigantů nezajímá, tento týden se totiž věnujeme dividendovým aristokratům. Tedy akciím, které své kvality dokazují mnohem déle, než FAANG. Dnes bude konkrétně řeč o společnosti Leggett & Platt, která patří mezi dividendové aristokraty s relativně vysokým dividendovým výnosem (3,3 %). Někdo jí dokonce považuje za „dividendovou rockovou hvězdu“. Je tomu skutečně tak?



LP je výrobcem nábytku, kancelářského vybavení a také produktů z drátů – tedy například plotů. Mohli bychom čekat, že oživení, které v americké ekonomice značně posílilo od poloviny roku 2016, přineslo této firmě a akcii lepší časy, ale není tomu tak. Za poslední tři roky je akcie asi 4 % v záporu, za poslední rok více než 10 % v červených číslech, zatímco celý trh si připisuje více než 10 %. Příčinu tohoto vývoje můžeme částečně spatřit v následující tabulce. V roce 2017 sice tržby společnosti rostly, výrazně ale klesla ziskovost a také tok hotovosti (i když ten byl v roce 2016 mimořádně vysoko a na proměnlivosti mu značně přidává pohyb pracovního kapitálu):





Zdroj: Morningstar



Žádné raketové a soustavné zlepšování výsledků tedy nevidíme. V posledních dvou letech ale výrazně vzrostly investice, což by mohl být pozitivní signál (pokud nešlo o investice za každou cenu). LP má stále hodně silnou rozvahu, poměr čistého dluhu k EBITDA se pohybuje kolem jedné. Na odkupech a dividendách vyplácí firma zhruba to, co vydělá (na volném toku hotovosti). Dividendy tedy znatelně a dlouhodobě zvyšovat může, ale musela by omezit odkupy, či zlepšovat své hospodaření.



Jak je to s valuací? LP má kapitalizaci na 5,79 miliardách dolarů. Tu by ospravedlnilo, kdyby se firmě podařilo v budoucnu generovat průměrný volný tok hotovosti dosažený za posledních pět let, který by dlouhodobě rostl o 2 %. Pohled na analytický konsenzus ukazuje, že pro následující tři roky se čeká růst ziskovosti téměř trojnásobný, takže z tohoto pohledu nejde o jednoznačně přehnaná očekávání. Z dosavadních výsledků ale vidíme velkou volatilitu a ne jednoznačný růstový trend.



V souvislosti s touto akcií jsem narazil na úvahu od jednoho nejmenovaného investora, který LP nazývá onou dividendovou rockovou hvězdou a příčinou je jednak zmíněný poměrně vysoký dividendový výnos a také „aristokraticky“ soustavné navyšování dividend. Jde o klasické nepochopení toho, co stojí za vysokým dividendovým výnosem – je to buď nízký očekávaný růst (zisků, toku hotovosti a následně dividend), a nebo ještě hůře vysoké riziko. LP je z tohoto pohledu spíše hvězdou dechovky.



Kdysi jsem četl o jednom fondu, který dosahuje mimořádných výsledků s ojedinělou strategií – kupuje akcie společností, jejichž výhled není zrovna nejlepší, či jsou na tom přímo bledě. Řada z nich se ze svých problémů nedostane, ale těch pár, kterým se to podaří, svou návratností zvedne průměr na atraktivní hodnoty. LP určitě nepatří do společnosti firem, které vypadají bledě, ale ohledně investičního výhledu to je možná jiné. Firma generuje dost hotovosti, rozvahu má silnou a minimálně ona aristokratická historie ukazuje, že svému byznysu rozumí. Nějak ale nemohu najít přesvědčivý důvod, proč čekat, že se dividendový výnos začne snižovat – tj. cena akcie začne růst. A jako alternativa k dluhopisům je LP zase asi z příliš rizikového odvětví. Tak snad jako součást portfolia potenciálně nedoceněných. A jako dobrý příklad toho, jaké akcie a firmy (ne)považovat za rockové hvězdy.