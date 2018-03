Top potraviny skrývající nejvíc vitaminů a minerálů: Levné, exotické, i ty, které končí v odpadu

Zdravý životní styl řídí i váš život? Pak musíte poznat ty potraviny, které našemu tělu dodávají nejvíce prospěšných látek.

Jahody dozrávající bez slunce, ovoce sklízené ještě zelené, nebo namísto v hlíně pěstované v substrátu. Není divu, že tradiční zdroje vitaminů a minerálů, na které nedaly dopustit naše babičky, už nejsou, co bývaly.

Trpělivost došla i vědcům z Koreji, kteří prozkoumali stovky potravin a podívali se na jejich složení i přínosnost pro náš organismus. A vybrali sto top potravin, které bychom měli pravidelně jíst.

Potraviny byly seřazeny podle živin, které tělu dodávají, obsahu minerálů a vitamínů. Překvapivá je především první desítka.

První místo v TOP 10 zastávají mandle, které jsou bohaté na vitamin B1, B6 a E. Dále mandle obsahují hořčík, železo, draslík a jsou zdrojem fosforu a vápníku. Mohou napomáhat při cukrovce a snižovat vznik kardiovaskulárního onemocnění.

Na druhém místě se nachází exotické ovoce Čerimoja, které chutí připomíná banány, jahody, ale také karamel. Konzumovat lze dužinu Čerimoji a dále ji využít v kuchyni do ovocných salátů, nebo nápojů. Semena Čerimoji však můžou být ve větším množství jedovatá.

V první desítce lze také najít i ryby, a to platýse, chňapala a okouníka. Platýs je pro nás známější rybou, nachází se i v evropských vodách. Co se týče chňapala, jeho výskyt je spíše v Atlantském oceánu a Mexickém zálivu. Maso chňapala je spíše sušší, za to obsahuje málo kostí. Okouník je původem z Islandu a žije převážně v Severním Atlantiku.

Nemůže samozřejmě chybět ani semínka chia, dýňová, zelenina. Do seznamu se probojovala sladká brambora, která obsahuje vitamin A, B, vlákninu a železo. Dále následují fíky, zázvor nebo dýně. Překvapivě zde najdeme i nať červené řepy, kterou možná dosud vyhazujete jako odpad. Přitom se dá v kuchyni využít podobně jako listy špenátu. Zkuste ji například jen zlehka podusit na oleji a česneku, je to lahůdka, navíc nabitá zdravím.

Korejští vědci pro nás možná překvapivě na osmé místo zařadili vepřové sádlo. I když řada lidí může označovat sádlo za nezdravé, podle vědců tomu tak není. Sádlo je sice velmi kalorické a tvořené převážně z tuků, ale také obsahuje minerály a vitamin B. Vepřové sádlo je také podle vědců zdravější, než například hovězí, nebo jehněčí. Sádlo by se však mělo konzumovat v menší míře, jako je tomu u ostatních tuků.