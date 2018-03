Ranní komentář: Farmaceutická konsolidace?

Technologické tituly nemají na růžích ustláno. O Facebooku už jsme v posledních dnech mluvili. Snad jen dodejme, že sociální síť začala upravovat své služby tak, aby uživatelé mohli lépe kontrolovat a případně mazat svá osobní data. To je určitě dobrá cesta, která by mohla trochu otupit nápor.



Nově se na přetřes dostal Amazon, který včera ztrácel 4 %. Může za to zpráva o údajné touze Donalda Trumpa gigantovi pořádně zatopit.

Vedle toho zaujala zpráva o možném zájmu společnosti Takeda o farmaceutickou skupinu Shire. Akcie Shire v návaznosti stouply o 14 %. Je však prozatím třeba být opatrný, neboť je tu pár překážek.

Prvně – k žádné konkrétní nabídce zatím nedošlo. Takeda ji zváží a během dubna se rozhodne.

Za druhé – obě firmy jsou co do velikosti velice podobné. Je tedy otázkou, jestli by Takeda dokázala transakci ufinancovat. Pravděpodobně by musela použít k převzetí své akcie, což by celý obchod komplikovalo. Není nicméně vyloučeno, že náznaky možného spojení rozhýbou potenciálně větší ryby k aktivitě.



V minulosti probíhaly námluvy mezi Shire a Abbvie. Do hry by se klidně mohl vložit také „sériový akvizitér“ Pfizer. V našich očích je motivací zájmu o Shire zejména kvalitní portfolio léků ve vývoji, solidní profil tvorby hotovostního toku (zejména neurologie) a příznivá valuace.



Jan Šumbera