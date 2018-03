Už už to vypadalo, že svítá na lepší časy. Byl to omyl. Akciové trhy v zámoří včera po nadějném startu otočily prudce dolů a mají za sebou další bolestivý ztrátový den.



Největší „nálož“ dostaly tituly z technologického sektoru. Další ránu utrpěly mj. akcie Facebooku. Sociální síť se nadále potýká s negativní publicitou ve spojení s únikem osobních dat uživatelů. CEO společnosti a zakladatel Mark Zuckerberg už v návaznosti na aktuální dění přislíbil účast na slyšení před americkým Kongresem. Bude se tak snažit obhájit celou kauzu, respektive možná spíše nastínit kroky, které hodlá jeho firma přijmout ve snaze o zlepšení.



Hodně nepovedenou seanci za sebou má také společnost Nvidia. Její akcie ztratily takřka 8 % po zprávě, že dočasně pozastavuje testy produktů pro samoříditelná vozidla.



Přes prsty dostal také Twitter (-12 %) po zprávě, že na něj cílí shortaři.



Nepřekvapí příliš, že špatná zámořská nálada rychle proudí i do ostatních koutů světa. V záporných číslech uzavřely trhy v Asii a Evropa také zahájila den v nepohodě.



Žádná významnější makrodata nejsou v kalendáři. Jen čas ukáže, zda se jedná o jednu z běžných korekcí, či nás čeká dramatičtější perioda. Platí nicméně nadále, že více užitku než se trápit vrtochy akciového trhu udělá investor správným výběrem a skladbou dlouhodobého portfolia. Strategie pravidelných nákupů může v periodách poklesů také sehrát dobrou úlohu.



Jan Šumbera