Čtvrteční zasedání ČNB. Zvedání sazeb není aktuálně ve hře

Hlavní událostí tohoto týdne bude čtvrteční jednání ČNB, kterého se zúčastní všichni členové bankovní rady. Zvyšování úrokových sazeb není aktuálně ve hře a pozornost tak bude mít situační zpráva a vystoupení guvernéra J. Rusnoka po samotném zasedání. Vzhledem ke slabším číslům z ekonomiky, než s kterými počítala únorová prognóza centrální banky, nelze očekávat jestřábí vyjádření. Poslední statistika HDP je i přes solidní výkon mírně pod očekáváním ČNB a únorová inflace dokonce sklouzla pod dvouprocentní cíl centrální banky. Podle vyjádření členů bankovní rady by tento jednorázový výkyv neměl vést k přehodnocení celé prognózy, ale jestřábího pohledu se určitě ve čtvrtek nedočkáme. Většina členů bankovní rady, kteří se stihli vyjádřit, mluví o zvyšování úrokových sazeb v druhé polovině roku, resp. na jeho konci. Rychlejšímu zvyšování braní, podle slov bankovní rady, stále extrémně uvolněná měnová politika ECB a nevole rozšiřovat už tak vysoký úrokový diferenciál mezi naší ekonomikou a eurozónou. Zbytek utahování měnových podmínek by podle modelu ČNB mělo probíhat skrze silné posilování koruny.

Podle našeho názoru jsou však tyto kanály měnové politiky (kurz a úrokové sazby) spojené nádoby. Koruna tak nebude posilovat, jak si ČNB představuje, pokud trhu nedodá potřebné zvýšení úrokových sazeb. Z toho vyplývá i riziko korekce koruny. V případě, kdy bankovní rada bude příliš dlouho otálet s dalším zvýšením sazeb, hrozí, že si to trh vysvětlí jako přestávku v „normalizaci“ měnové politiky a opustí korunové pozice. Zahraničních investorů je v ekonomice i po téměř roce od ukončení kurzového závazku stále dost a jejích hromadný exit by vyvolal pravý opak, toho, co ČNB chce – oslabení koruny.

Naše nová prognóza počítá s dvěma zvýšeními úrokových sazeb ve třetím a čtvrtém čtvrtletí tohoto roku vždy s novou makroekonomickou prognózou centrální banky. Přehřívající se ekonomika, svižný růst mezd, dvouciferný růst cen nemovitostí, nedostatečně posilující koruna a stále hluboce záporné reálné úrokové sazby; to vše hraje ve prospěch rychlejšího zvyšování úrokových sazeb, než o kterém v současnosti mluví bankovní rada.