Jakub Lukáš: Důvěra ve Facebook je teď nahlodaná (video)

Důvěra ve Facebook je po nejnovější aféře kolem nakládání s daty uživatelů této sociální sítě poměrně nahlodána, říká makléř Patria Finance Jakub Lukáš. Úroveň, na které se nyní akcie pohybují, je poměrně zajímavá. Společnost dokázala podobné výkyvy zatím vždycky přestát, podotýká také.

Ode zdi ke zdi se tento týden pohybovaly akcie jiné sociální sítě, totiž Twitteru. Ve videu se dozvíte, co mohl být jeden z důvodů. Makléř se v něm věnuje také české elektrárenské společnosti ČEZ. Případné rozdělení společnosti, o kterém diskutuje, by v celkovém ocenění mohlo být poměrně zajímavé. Jak by tedy podle Lukáše akcionáři mohli postupovat?

